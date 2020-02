Goran Djuricin hat sich im zweiten Spiel als Trainer von Grasshoppers Zürich über den ersten Sieg freuen dürfen.

Schaffhausen – Goran Djuricin hat sich im zweiten Spiel als Trainer von Grasshoppers Zürich über den ersten Sieg freuen dürfen. GZ setzte sich am Samstag in der 23. Runde der Schweizer Fußball-Challenge-League beim FC Schaffhausen dank eines Triplepacks von Nassim Ben Khalifa (44., 51., 64.) mit 3:0 durch. Der erste Erfolg nach drei Niederlagen in Folge war auch das Ende einer sieglosen Serie von fünf Partien.

Die "Hoppers" zogen damit nach Punkten mit dem zweitplatzierten FC Vaduz gleich. Der Meister steigt fix in die erstklassige Super League auf, der Zweite muss über die Relegation sein Glück versuchen. (APA, 22.2.2020)