Crans-Montana – Hattrick für Federica Brignone. Die Italienerin hat nach 2018 und 2019 zum dritten Mal en suite die Kombination in Crans-Montana gewonnen und ihren 15. Weltcupsieg, den fünften in einer Kombination, geholt. Brignone, die auch die zweite Saison-Kombination in Altenmarkt-Zauchensee für sich entscheiden konnte, setzte sich in 1:56,24 Minuten mit 0,92 Sekunden Vorsprung auf die Überraschungszweite Franziska Gritsch durch. Dritte wurde die Tschechin Ester Ledecka, die nach dem Super-G als Vierte noch vor Gritsch gelegen war.

Von Platz fünf aufs Podium: Franziska Gritsch. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Mit der Slowakin Petra Vlhova schied eine der Mitfavoritinnen nach einem Eindfädler im Slalom aus. Von Platz drei zur Halbzeit zurück fiel Nina Ortlieb. Die Dritte der Abfahrt am Samstag kam mit dem Slalomkurs überhaupt nicht zurecht und verpasste die top ten.

Die technisch starken Schweizerinnen Michelle Gisin und Wendy Holdener lagen nach dem Super-G schon relativ weit zurück und verpassten in der Endabrechnung mit den Rängen vier bzw. fünf das Podest. (honz, 23.2.2020)

Damen-Kombination in Crans-Montana

Endstand nach dem Slalom:

1. Federica Brignone (ITA)

2. Franziska Gritsch (AUT)

3. Ester Ledecka (CZE)

4. Michelle Gisin (SUI)

5. Wendy Holdener (SUI)



Stand nach dem Super-G:

1. Federica Brignone (ITA) 1:15,62 Min.

2. Petra Vlhova (SVK) 1:16,20 +0,58

3. Nina Ortlieb (AUT) 1:16,28 +0,66

4. Ester Ledecka (CZE) 1:16,41 +0,79

5. Franziska Gritsch (AUT) 1:16,43 +0,81

6. Alice Merryweather (USA) 1:16,65 +1,03

7. Laura Pirovano (ITA) 1:16,66 +1,04

8. Michelle Gisin (SUI) 1:16,72 +1,10

9. Marusa Ferk (SLO) 1:17,09 +1,47

10. Wendy Holdener (SUI) 1:17,12 +1,50

11. Elena Curtoni (ITA) 1:17,21 +1,59

12. Roni Remme (CAN) 1:17,27 +1,65

13. Ilka Stuhec (SLO) 1:17,30 +1,68

14. Jasmina Suter (SUI) 1:17,43 +1,81

15. Priska Nufer (SUI) 1:17,54 +1,92

Weiter:

21. Michaela Heider (AUT) 1:17,95 +2,33

22. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:18,05 +2,43

29. Mirjam Puchner (AUT) 1:19,02 +3,40

31. Lisa Grill (AUT) 1:21,87 +6,25

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Marta Bassino, Nicol Delago (beide ITA), Candace Crawford (CAN)

Disqualifiziert im 1. Durchgang: Julia Pleschkowa (RUS)