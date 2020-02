Einen Tag nach ihrem ersten Podestplatz im Weltcup zeigt Nina Ortlieb erneut eine starke Leistung. Foto: AP/ Alessandro Trovati

Crans-Montana – Federica Brignone und Petra Vlhova sind nach dem Super-G in Crans Montana die aussichtsreichsten Läuferinnen auf den Sieg in der zweiten und letzten Kombination der Saison. Die Italienerin führt in 1:15,62 Minuten 58 Hundertstel vor der Slowakin. Nina Ortlieb hat als Dritte 0,66 Sekunden Rückstand auf die Führende.

Hinter der viertplatzierten Tschechin Ester Ledecka lauert Franziska Gritsch (0,81) als Fünfte. Die Schweizerinnen Michelle Gisin (+1,1) und Wendy Holdener (1,5) haben als Achte bzw. Zehnte schon relativ großen Rückstand auf die Spitze. Holdener war in Zauchensee hinter Brignone immerhin Zweite. Nicht nach Wunsch lief es für Ramona Siebenhofer. Die Vierte der Kombi in Zauchensee fasste einen Rückstand von 2,43 Sekunden aus.

Der Bewerb wird mit einem Slalom ab 13.30 Uhr (live ORF 1) abgeschlossen. (red, 23.2.2020)