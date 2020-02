Das Galaxy Z Flip. Foto: samsung

Das Coronavirus sorgt bei Samsung für Probleme. In einem spezialisierten Werk in der südkoreanischen Stadt Gumi hat sich ein Mitarbeiter offenbar mit dem als Covid19-bekannten, neuartigen Coronavirus infiziert. Der Mann wurde genauer inspiziert, nachdem Symptome aufgetreten waren, nun wurde die Krankheit bei ihm bestätigt. Aus diesem Grund wurde die gesamte Produktion pausiert. Der Mann war in der "Wireless Division" tätig, wie "WinFuture" berichtet.

Per SMS

Die Mitarbeiter wurden schließlich per SMS benachrichtigt, um zunächst fernzubleiben. Ein spezialisiertes Notfallteam soll nun alle Bereiche säubern und desinfizieren, dann werde die Produktion wieder aufgenommen. Vorgesehen ist eine Wiederaufnahme ab morgen Montag, dem 24. Februar. Über das Wochenende wurde den Mitarbeitern geraten, zuhause zu bleiben. Auf dem Weg in die Arbeit würde sich die Verwendung von Atemschutzmasken empfehlen.

Unterschiedliche Produktionsorte

Samsung produziert mittlerweile zu einem großen Teil in Vietnam und in Indien, teurere Geräte wie die faltbaren Handys werden aber noch in Südkorea in Gumi hergestellt. Das Coronavirus hat in der Mobilfunkbranche für erhöhte Angst gesorgt – so wurde die größte Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC), die eigentlich in Bälde hätte stattfinden sollen, kurzfristig abgesagt, da sich zahlreiche namhafte Hersteller dazu entschieden, aufgrund der Krankheit nicht teilzunehmen. (red, 23.2.2020)