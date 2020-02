In einer der abgeriegelten Städte in Norditalien gehen die Menschen mit Schutzmasken einkaufen. Foto: EPA / Paolo Salmoirago

Rom/Wien – Nach dem zweiten Todesfall eines am Coronavirus (Sars-CoV-2) erkrankten Menschen in Italien hat die Regierung drastische Maßnahmen gesetzt: Über 50.000 Personen in elf norditalienischen Gemeinden wurden vorerst unter Isolation gestellt um die weitere Verbreitung der Krankheit zu verhindern. "Das Betreten und Verlassen dieser Gebiete ist verboten", sagte Regierungschef Giuseppe Conte bereits am Samstag.

Ziel sei es, "die Gesundheit der italienischen Bevölkerung zu schützen", erklärte Conte und führte aus: Zunächst sollten die Sicherheitskräfte die betroffenen Regionen abriegeln. "Wenn nötig, werden es auch die Streitkräfte sein", fügte Conte hinzu. Wer versuche, die Absperrungen zu umgehen, dem drohe "strafrechtliche Verfolgung". Er setze dennoch auf Verständnis der Bevölkerung.

Karneval in Venedig abgesagt

Europaweit zählt Italien aktuell die meisten Infektionen – zuletzt meldeten die Behörden mehr als 100, 89 davon in der Lombardei. Die Regierung weigert sich jedoch, die terrestrischen Landesgrenzen zu schließen, wie es einige Oppositionsparteien forderten. "Italien darf kein Lazarett werden", sagte Premier Conte. Er erklärte, dass Italien das Schengen-Abkommen nicht außer Kraft setzen werde. Conte kündigte jedoch die Schließung von Betrieben und Schulen sowie die Absage von öffentlichen Veranstaltungen an. Am Sonntag kam dann auch das Aus für den Karneval in Venedig, nachdem zwei Coronavirus-Fälle in der Lagunenstadt bestätigt wurden. Dabei handelt es sich um zwei Pensionisten im Alter von 88 Jahren, die sich auf der Intensivstation des Krankenhauses von Venedig befinden.

"Notfalls "mit Zwangsmaßnahmen"

Auch Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist Sonntagvormittag mit Informationen über Vorbereitungsmaßnahmen an die Öffentlichkeit gegangen. Grundsätzlich gäbe es "keinen Grund zur Panik" – bisher wurden 181 Personen in Österreich getestet, alle davon negativ. Allerdings nehme man die Lage in Italien "sehr ernst", auch am Montag tage wieder der von seinem Ressort geleitete Einsatzstab. Der Innenminister betonte dabei die "inhaltliche Führung" des Gesundheitsministeriums und erklärte: "Die Polizei sichert alle notwendigen Maßnahmen, notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen." Derzeit sei das Expertengremium damit beschäftigt, alle möglichen "Lagen" durchzuspielen.

Gefragt, ob auch ein Schließen der Außengrenzen eine mögliche Vorsorgemaßnahme sein könnte, verwies Nehammer an "die Expertinnen und Experten". Also erklärte der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Lang, ein solches Szenario würde "schon seit einiger Zeit beraten". Im Bedarfsfall, könnten Grenzschließungen "binnen einer Stunde" erfolgen – offen bleibe jedoch, wie dich nachfolgende Kontrolle des Gesundheitszustandes einreisewilliger Personen aussehen soll. Fest stehe: Beim ersten Auftreten eines Corona-Falls in Österreich "muss die medizinische Versorgungskette greifen, bis hin zu Quarantänemaßnahmen," erklärte Lang.

50 Tonnen Schutzausrüstung nach China geflogen

Was bereits geschehen ist: Am Sonntag wurden laut Nehammer 50 Tonnen Hilfsgüter – konkret Schutzbrillen, Schutzmasken und Schutzhandschuhe – nach China geschickt.

Auch in Südtirol bereiteten sich die Behörden auf einen Notfall vor. Unter anderem empfahlen die Gesundheitsbehörden am Samstagabend dem Südtiroler Landesrat für Sanität, Thomas Widmann, die Universität Bozen sowie Kitas und Kinderhorte für die kommende Woche zu schließen. Zudem sei ein medizinischer Notfallplan erstellt worden, berichtete die Website des Rundfunksenders Südtirol.

Wie das Virus überhaupt nach Norditalien gelangte, ist noch unklar. Fest steht nur, dass man den italienischen Behörden dafür einmal kaum Schlamperei wird vorwerfen können: Italien hatte als erstes Land der EU schon im Jänner alle Flüge aus China gestrichen und sich damit den Zorn der chinesischen Führung zugezogen: Die Reaktion sei überzogen, fördere die Hysterie und schade den Wirtschaftsbeziehungen, tönte es aus Peking. Ebenfalls im Jänner hatte die italienische Regierung ein Kreuzfahrtschiff mit 6000 Personen an Bord vor Civitàvecchia blockiert, weil auf dem Schiff zwei Personen erkrankt waren. Erst als sich herausstellte, dass es sich um normale Grippefälle handelte, durften die Passagiere mit einer Verspätung von 24 Stunden an Land gehen. (red, 23.02.2020)