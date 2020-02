Serienreif-Podcast

"Hyperclever": Peter Rapp über seine Lieblingsserie "The Newsroom" – Der TV-Entertainer hebt am 22. Februar "geriatrisch gut ausgerastet" auf ORF 2 Archivschätze. In der Unterhaltung fühlt er sich wie der Zigeunerbaron – "sauwohl"

"Als wäre es gestern gewesen" zum Nachsehen in der ORF-TVThek