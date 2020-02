Graz – Der FAC hat am Sonntag in der 2. Fußball-Liga die Abstiegsränge verlassen. Die Floridsdorfer feierten gegen den GAK einen 2:1-Auswärtssieg und schoben sich damit in der Tabelle an die elfte Stelle. Die Steirer hingegen fielen auf den 14. Rang, den ersten Abstiegsplatz, zurück.

Der GAK ging in der neunten Minute durch Philipp Wendler in Führung, Milan Jurdik gelang in der 31. Minute der Ausgleich. Nach der Roten Karte für GAK-Akteur Stefan Pfeifer (72.) sorgte Tin Plavotic in der 91. Minute für die Entscheidung zugunsten der Wiener. (APA, 23.2.2020)

Ergebnisse Zweite Liga – 17. Runde:

Sonntag

GAK – FAC Wien 1:2 (1:1) Tore: Wendler (9.) bzw. Jurdik (31.), Plavotic (91.). Rote Karte: Pfeifer (72./GAK)

Wacker Innsbruck – Vorwärts Steyr 12.30 Uhr