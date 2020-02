"Sex, Trump & Fox News – Aufstieg und Fall des Roger Ailes", Montag, 21.45 Uhr, ZDF Info. Foto: zdf

Wenn es um die Frage geht, wie Donald Trump US-Präsident werden konnte, taucht ein Name fast immer auf: Roger Ailes. Der 2017 verstorbene Medienmann gilt als Steigbügelhalter des republikanischen Multimilliardärs. Dem 2017 verstorbenen Überzeugungstäter widmet ZDF Info am Montag um 21.45 Uhr eine Dokumentation.

Mit untrüglichem Gespür für die Stimmung im Land machte Ailes für Trump Werbung. "Für Empörung sorgen", war der Auftrag von Fox News, dem von Ailes 1996 gegründeten Nachrichtenkanal. Bis heute ist die Strategie ein Geschäftsmodell für Boulevardmedien.

Die Doku kehrt zurück zu Ailes’ Anfängen als Medienberater für die republikanischen Präsidenten Richard Nixon, Ronald Reagan und George H. W. Bush. Untrügliches Gespür und glückliche Umstände trugen zum Aufstieg des mächtigen Medienmannes bei: Zwei Jahre nach Gründung von Fox News ging die Clinton-Lewinsky-Affäre hoch. Ein Leckerbissen.

Der Machtmensch Ailes errichtete ein Schreckensimperium mit mafiösen Strukturen. Karriere machte, wer tat, was er wollte – und er wollte viel. Frauen, die für Fox News arbeiteten, wurden sexualisiert. Zu Fall brachte Ailes schließlich die Moderatorin Gretchen Carlson, die ihn wegen sexueller Belästigung anklagte. Mehrere Kolleginnen schlossen sich der Klage an. Es ist kein Zufall, dass sich mit der Miniserie The Loudest Voice und dem Kinofilm Bombshell gleich zwei filmische Adaptionen der Ailes-Story annehmen. Das Schweigen hat ein Ende. (Doris Priesching, 24.2.2020)