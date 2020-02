Vorsitzender des ORF-Stiftungsrat: Norbert Steger. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die FPÖ nimmt wie berichtet einen neuen Anlauf gegen die GIS-Gebühr und kündigte eine "große Infooffensive zur GIS" an, FP-Chef Norbert Hofer will darin informieren, wie man sich die ORF-Gebühr sparen kann. Details zu dieser "Infooffensive" wollen Hofer und FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Montag präsentieren.

Kurz zuvor legt sich FPÖ-Chef Norbert Hofer jetzt via "Krone" auf Norbert Steger als blauen Stiftungsrat fest, "Steger bleibt sicher ORF-Stiftungsratschef", erklärt er der Zeitung am Wochenende, "ich habe nicht vor, Norbert Steger abzulösen und auf den Vorsitz zu verzichten".

Die Frage, ob die FPÖ ihren Parteivertreter Steger im Stiftungsrat ablösen soll, könnte sich Hofer ersparen. Denn: Wenn die Regierung ihn nicht vom Parteimandat abberuft, dann bleibt der Vorsitzende, mehr zu den Strategiespielen um Stiftungsratschef Steger.

Als oberstes ORF-Gremium entscheidet der Stiftungsrat mit seinen 35 Mitgliedern über die Führung von Österreichs größtem Medienkonzern, Budgets, Programmschemata und alle größeren unternehmerischen Fragen. (red, 23.2.2020)