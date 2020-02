Riiber ist in dieser Saison nur ganz schwer zu schlagen. Foto: EPA/OLE MARTIN

Trondheim – Jarl Magnus Riiber hat sich am Sonntag mit seinem 13. Sieg im 15. Saisonrennen vorzeitig den Gesamtsieg im Weltcup der Nordischen Kombination gesichert. Der Pokalverteidiger dominierte als bester Springer auch im zweiten Bewerb in Trondheim und gewann vor drei Landsleuten. Jens Luraas Oftebro war 29,4 Sekunden zurück Zweiter. Martin Fritz wurde als bester Österreicher Siebenter (1:11,9). (APA, 23.2.2020)

Ergebnisse des Weltcup-Bewerbs der Nordischen Kombination am Sonntag in Trondheim:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 24:12,8 Min. (1. im Springen/12. im Langlauf)

2. Jens Luraas Oftebro (NOR) +29,4 (4./10.)

3. Espen Björnstad (NOR) 35,5 (3./15.)

4. Jörgen Graabak (NOR) 54,7 (11./4.)

5. Eric Frenzel (GER) 58,6 (12./6.)

6. Manuel Faißt (GER) 1:04,3 Min. (7./11.)

7. Martin Fritz (AUT) 1:11,9 (2./25.).

Weiter: 17. Philipp Orter 2:35,5 (24./14.) – 19. Lukas Klapfer 2:48,3 (23./19.) – 21. Thomas Jöbstl 2:55,3 (30./18.) – 22. Lukas Greiderer 2:56,4 (31./13.) – 26. Johannes Lamparter 3:02,1 (27./21.) – 37. Paul Gerstgraser 5:11,2 (36./35.). Franz-Josef Rehrl (alle AUT) nicht zum Langlauf gestartet.

Weltcup-Gesamtwertung (nach 15 von 19 Bewerben):

1. J. M. Riiber 1.460 (Gesamtsieger)

2. Graabak 981

3. Vinzenz Geiger (GER) 839

4. Oftebro 718

5. Björnstad 578.

Weiter: 9. Rehrl 369 – 10. Greiderer 368 – 12. Fritz 351 – 14. Klapfer 225 – 17. Jöbstl 190 – 19. Orter 170 – 25. Lamparter 107