Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer verteidigt den Umgang mit den Beiträgen der Mitglieder. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) erklärte am Sonntag in der ORF-Pressestunde, er habe kein Verständnis für die Krititk der Neos an seinem Auftritt beim Wiener Opernball. Auf der Tanzveranstaltung hatte er in der von der Standesvertretung bezahlten Loge (23.600 Euro) gesagt, man gehe mit den Beiträgen der Mitglieder "sehr sparsam um".

Andreas Treichl, Ex-Chef der Erste Bank, hatte zuvor erklärt, hier gebe es im Gegensatz zu den "Industriellenvereinigungs- oder Arbeiterkammer" keine "großen Champagnerflaschen". Die Arbeiterkammer hat allerdings keine Loge gemietet.

"Wenn Harald Mahrer in der Pressestunde sagt, wir Neos würden seinen Humor nicht verstehen, muss ich ihm ausnahmsweise Recht geben: Es ist für uns Neos – und für Selbstständige und Klein- und Mittelunternehmer, die sich jeden Tag abrackern, um über die Runde zu kommen, während ihnen die WKO weiter das mühsam erarbeitet Geld aus der Tasche zieht – tatsächlich schwer nachvollziehbar, was so lustig daran ist, wenn WKO-Funktionäre in einer 23.600-Euro-Loge am Opernball feiern", erklärte darauf sich Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn.

"Jobvernichtungsmaschine" Arbeitszeitverkürzung

Mahrer sprach sich in der Pressestunde außerdem gegen eine 35-Stunden-Woche sowohl in der Pflege als auch in der österreichischen Wirtschaft allgemein aus.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer in der "Pressestunde". ORF

"Wir werden in Österreich mit einer generellen Arbeitszeitverkürzung das Licht abdrehen. Dann können wir uns alle weiße Leintücher umhängen und geordnet zum wirtschaftspolitischen Friedhof marschieren", so Mahrer. Aktuell fordert die Gewerkschaft in den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft eine Reduktion der Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohn.

Kritik an mangelnder Mobilität

Angesichts des Personalmangels im Tourismus stellte Mahrer eine Disbalance am heimischen Arbeitsmarkt fest. Es gebe in Wien zu viele Arbeitslose, während im Westen in den Skigebieten Arbeitskräfte fehlten. Gegen die mangelnde Mobilität in Österreich brauche es ein Modell mit mehreren Maßnahmen: Strengere Zumutbarkeitsgrenzen seien nur eine Stellschraube, so Mahrer. An einer zu geringen Bezahlung in der Tourismusbranche liege der Personalmangel laut Mahrer nicht: Jeder wisse, dass die Betriebe über dem Kollektivvertrag bezahlen. (red, APA, 23.2.2020)