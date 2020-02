Trondheim – Langlauf-Star Therese Johaug hat die erstmals ausgetragene Ski Tour in Skandinavien klar gewonnen. Sie holte die Schlussetappe über 15 km klassisch in Trondheim, womit sie fünf der sechs Etappen für sich entschied. Johaug musste die gesamte Strecke bei einsetzendem Schneefall alleine laufen. Sie gewann mit über 3:40 Minuten Vorsprung auf ihre Landsfrauen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Östberg.

Johaug läuft von Sieg zu Sieg. Foto: APA/AFP/TT News Agency/HENRIK MO

Teresa Stadlober verpasste die Top Ten mit gesamt 9:48,7 Minuten Rückstand als Elfte nur knapp um 4,9 Sekunden. "Das Verfolgungsrennen war nochmals richtig hart, ich konnte nichts mehr zusetzen und habe versucht, einen versöhnlichen Abschluss zu erreichen", erklärte die Radstädterin. Die Tour habe ihr physisch und psychisch alles abverlangt, besonders das Langdistanzrennen.

"Davon habe ich mich nicht mehr erholt. Alle Rennen waren sehr anspruchsvoll und für einen Top Ten Platz musste schon vieles zusammenpassen. Generell bin ich mit meinen Einzelergebnissen zufrieden, auch wenn es sich für eine Top-Platzierung nicht ausgegangen ist", sagte Stadlober, die sich besonders über die Qualifikation beim Bergsprint gefreut hat. Mit dem Bergsprint und den Langdistanzrennen, die allerdings wegen starken Windes verkürzt werden mussten, wurden auch neue Formate inkludiert. Die Tour endete am Sonntag am ehemaligen WM-Ort 1997, der sich für die Titelkämpfe 2025 bewirbt.

Stadlober will sich nun kurz zu Hause erholen. "Morgen werde ich den ganzen Tag das Bett nicht verlassen." Weniger gut lief es für ihre Landsleute bei dieser Tour: Bernhard Tritscher stieg nach dem vierten Bewerb und die Steirerin Lisa Unterweger bereits nach dem dritten Wettkampf aus, beide konnten sich bei keinem Rennen in den Weltcuppunkterängen klassieren.

Im Herren-Verfolgungsrennen über 30 km (klassisch) kam der Norweger Paal Golberg als Erster vor fünf Landsleuten ins Ziel. Der mit 300 Punkten belohnte Gesamtsieg in der Tour war der bisher größte Erfolg für den 29-Jährigen. Er überholte früh den mit 34 Sekunden Vorsprung gestarteten Russen Alexander Bolschunow, der mit Wachsproblemen nur Siebenter wurde (+1:41 Min.), aber im Weltcup weiter führt.

Der Weltcup geht am Samstag in Lathi weiter, Stadlober geht als Gesamt-Achte ins Saisonfinish. (APA, 23.2.2020)

Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Sonntag in Trondheim (NOR):

Damen, 15 km klassisch: 1. Therese Johaug (NOR) 41:13,8 Min. – 2- Heidi Weng (NOR) + 3:40,8 Min. 3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 3:41,5 – 4. Ebba Andersson (SWE) 5:54,3 – 5. Astrid Jacobsen (NOR) 6:14,8 – 6. Jessica Diggins (USA) 8:40,1. Weiter: 11. Teresa Stadlober (AUT) 9:48,7

Weltcup-Gesamtwertung nach 30 von 40 Bewerben: 1. Johaug 2.268 Punkte – 2. Weng 1.611 – 3. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.260 – 4. Jacobsen 1.202. Weiter: 8. Stadlober 759