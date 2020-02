In dieser Galerie: 2 Bilder AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann. Foto: EPA/DAVID HECKER Jubel bei der SPD. Foto: REUTERS/Christian Mang

Hamburg – Die SPD unter Bürgermeister Peter Tschentscher hat nach ersten Prognosen die Bürgerschaftswahl in Hamburg gewonnen. Die Sozialdemokraten kamen am Sonntag laut ARD und ZDF auf knapp 38 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 25,5 Prozent. Die CDU brach auf etwa elf Prozent ein. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Wiedereinzug bangen. Die AfD dürfte den Prognosen zufolge an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. (Reuters, 23.2.2020)