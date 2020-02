Lernsieg ist wieder da. Foto: APA

Selten hat eine Smartphone-App für derartig viel Aufregung gesucht. Nach einer Zwangspause, ist die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" seit Montagvormittag wieder da. Offiziell wird die neue Version ab 11 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt, in App-Store von Apple und Playstore von Google ist die App bereits zu finden.

90.000 Lehrer

Für die App wurde eine Datenbank mit rund 90.000 Lehrern und den entsprechenden Schulen angelegt. Dort können Schüler ihre Pädagogen ab der AHS-Unterstufe bzw. Neuen Mittelschule (NMS) in Kategorien wie Unterricht, Fairness oder Pünktlichkeit bewerten und bei weniger als fünf Sternen in vorgegeben Unterkategorien konkretisieren, welche Mängel es gibt. Für jede Schule gibt es dann ein Ranking der "besten" Lehrer und neben dem jeweiligen Schulprofil auch ein Ranking der zehn besten Schulen in Kategorien wie Lehrangebot oder Neue Medien. Eine Kommentarfunktion hat die Anwendung nicht, um Diffamierung auszuschließen.

Hassnachrichten

Nach dem Start der App hatte nicht nur ihr 18-jähriger Erfinder Benjamin Hadrigan mit Hassnachrichten gegen ihn zu kämpfen. Bildungsministerium und Lehrergewerkschaft hatten auch infrage gestellt, ob bei "Lernsieg" die Persönlichkeitsrechte der beurteilten Lehrer gewahrt und alle Datenschutz-Bestimmungen eingehalten werden. Ein von ihnen beauftragtes Gutachten ergab schließlich, dass Lehrerbewertungsplattformen im Internetgrundsätzlich zulässig sind.

Der Erfinder der APP, der 18-jähriger Erfinder Benjamin Hadrigan. Foto: APA

Autor Nikolaus Forgo, Professor für Technologie- und Immaterialgüterrecht der Uni Wien, äußerte allerdings "erhebliche Bedenken" bei der Verarbeitung von Schülerdaten. Die Datenschutzbehörde hat die Plattform ebenfalls unter die Lupe genommen, das Verfahren allerdings eingestellt. Die Verarbeitung der Lehrerdaten stehe im Einklang mit den Grundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung, so ihr Befund.

Lehrergewerkschaft auf den Barrikaden

Auf wenig Gegenliebe dürfte das Lernsieg-Comeback bei der Lehrergewerkschaft stoßen, die schon seit dem erstmaligen Start erbitterten Widerstand gegen das Projekt leistet. Schon im letzten Jahr hat man mehrere Musterklagen vorbereitet, von denen eine bereits zur Verhandlung zugelassen ist.

"Bildung ist keine Pizzabestellung", kommentierte man das Bewertungsprinzip der App. Den Entscheid der Datenschutzbehörde hält man für einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und somit potenziell verfassungswidrig. (sum, 24.2. 2020)