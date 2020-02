Neymar geht. Foto: EPA/JULIEN DE ROSA

Paris – Nach zwei sieglosen Pflichtspielen hat Paris St. Germain wieder gewonnen. Der französische Fußball-Serienmeister setzte sich am Sonntagabend zum Abschluss der 26. Ligue-1-Runde in einer packenden Partie gegen den Zwölften Girondins Bordeaux mit 4:3 durch und baute den Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger Olympique Marseille, der am Samstag gegen Nantes 1:3 verloren hatte, auf 13 Punkte aus.

Der starke Brasilianer Marquinhos per Doppelpack (45.+2., 63.), Edinson Cavani (25.) und Kylian Mbappe (69.) trafen für die Gastgeber. Hwang Ui-jo (18.), Pablo nach einem schweren Patzer von PSG-Schlussmann Serge Rico (45.+6) und Ruben Pardo (83.) erzielten die Bordeaux-Tore. PSG-Superstar Neymar sah in der Nachspielzeit wegen eines üblen Fouls die Ampelkarte. Thiago Silva musste schon nach 17 Minuten den Platz wegen einer Oberschenkelblessur verlassen. (APA, 24.2.2020)