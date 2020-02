Der demokratische Bewerber liegt nach starken Ergebnissen in Iowa und New Hampshire nunmehr abgeschlagen hinter Sanders und Biden

Pete Buttigieg bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arlington, Virginia. Foto: REUTERS/Amanda Voisard

Washington – Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg hat Zweifel am Ergebnis der Vorwahl in Nevada angemeldet. Buttigiegs Wahlkampfteam habe die Demokratische Partei in Nevada am Sonntag in einem Brief wegen festgestellter "Unregelmäßigkeiten" zur Veröffentlichung bestimmter Abstimmungsdaten und der Berichtigung angeblicher Fehler aufgefordert, berichteten mehrere US-Medien.

Laut CNN steht Buttigieg nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Wahlbezirke mit rund 13 Prozent klar an dritter Stelle. Vor ihm liegen der frühere US-Vizepräsident Joe Biden mit rund 21 Prozent und der linke Senator Bernie Sanders als eindeutiger Sieger mit rund 47 Prozent.

Hoffen auf zweiten Platz

"Aufgrund von Unregelmäßigkeiten und einer Reihe ungeklärter Fragen, die wir der Demokratischen Partei in Nevada gestellt haben, ist unklar, wie die Endergebnisse aussehen werden", wurde Buttigiegs stellvertretender Wahlkampfmanager Hari Sevugan zitiert. Buttigiegs Lager zweifelt demnach nicht am Erfolg von Sanders, deutet aber an, dass Buttigieg knapp vor Biden an zweiter Stelle liegen könnte.

Das Prozedere bei Vorwahl am Samstag war – wie zuvor in Iowa – kompliziert. Abgestimmt wurde bei Parteiversammlungen, nicht per Wahlzettel. In Iowa hatte eine technische Panne zu Problemen bei der Übermittlung der Ergebnisse geführt und für erhebliche Verzögerungen gesorgt. Die Demokraten haben noch keine Ergebnisse der Vorwahl in Nevada veröffentlicht. (APA, dpa, 24.2.2020)