Thomas Gottschalk wird 70 und viele sehen ihm dabei zu. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Mainz – Entertainer und Moderator Thomas Gottschalk will live im TV in seinen 70. Geburtstag hinein feiern – mit einer ZDF-Show aus Berlin. Das berichtete ZDF-Sprecher Stefan Unglaube am Montag in Mainz. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte zuvor berichtet. Die Überraschungssendung werde am späten Sonntagabend (17. Mai) beginnen und bis nach Mitternacht dauern. Gottschalk hat am 18. Mai Geburtstag.

Bei der Show sollen Weggefährten und Freunde des Jubilars eingeladen sein. Welche, das soll auch für Gottschalk eine Überraschung sein. Dem "Spiegel" sagte Gottschalk: "Zum Siebzigsten erfüllt mir der Sender endlich den Wunsch nach einer Show, auf die ich mich weder vorbereiten muss noch kann. Man schmeißt mir eine Liveparty, und ich habe keine Ahnung, wer eingeladen wurde." Er hoffe nur, "dass ich alle Gäste kenne, die da kommen". (APA, 24.2.2020)