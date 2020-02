Wieso Covid-19 so viele Menschen beunruhigt, wie die Behörden die Ausbreitung bekämpfen, was man selbst tun kann und wie schlimm das Virus die Wirtschaft trifft

Italien hat mit dem ersten größeren Ausbruch von Covid-19 in Europa zu kämpfen. Eine weit größere Gefahr ist das Coronavirus jedoch für ärmere Länder mit schlechterer Versorgung – beispielsweise in Afrika. Foto: EPA/MATTEO BAZZI

Nach dem Ausbruch in China breitet sich das Coronavirus nun auch in Europa aus. Wie gefährlich das Virus wirklich ist, wie die Behörden auch in Österreich gegen die drohende Pandemie ankämpfen und wie schlimm Covid-19 die Wirtschaft trifft, erklären Bernadette Redl, Rosa Winkler-Hermaden und Regina Bruckner vom STANDARD. Und wir gehen auch der Frage nach, was passiert, wenn sich das Coronavirus nicht mehr stoppen lässt. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 24.2.2020)

Der Podcast "Thema des Tages" wird unterstützt von Samsung Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Samsung Österreich