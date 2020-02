Bob Odenkirk mutiert vom sympathischen Anwalt Jimmy McGill zum findig-windigen Saul Goodman: "Better Call Saul". Foto: AMC/Netflix

Jimmy McGill (Bob Odenkirk) kommt seinem Alter Ego Saul Goodman immer näher – am Montag, 24. Februar, veröffentlicht Netflix die ersten zwei Episoden der fünften und voraussichtlich vorletzten Staffel der Erfolgsserie "Better Call Saul". Das Prequel von "Breaking Bad" erzählt die Geschichte einer Verwandlung. Aus dem sympathischen Anwalt Jimmy McGill wird der findige Gauner Saul Goodman, der in Albuquerque, New Mexiko, im Drogengeschäft mitmischt.

Angesiedelt ist der Beginn der AMC-Serie "Better Call Saul" sechs Jahre bevor Jimmy McGill in "Breaking Bad" auf Crystal-Meth-Baron Walter White (Bryan Cranston) trifft – in der zweiten Staffel und bereits unter dem Namen Saul Goodman. Die Dramaserie "Breaking Bad" von AMC wurde von 2008 bis zu ihrem Ende im Jahr 2013 mit TV-Preisen überhäuft, auch der Ableger "Better Call Saul" reüssiert. Die Macher sind in beiden Fällen Vince Gilligan und Peter Gould.

Trailer, fünfte Staffel

Rotten Tomatoes TV

Bereits gegen Ende der vierten Staffel verkündet Jimmy McGill, dass er nicht mehr unter dem Namen McGill auftreten wird, sondern unter dem Pseudonym Saul Goodman arbeitet. Mit der neuen Identität schrumpft die Hemmschwelle, andere Türen gehen auf. Dahinter warten etwa der Drogenboss "Gus" Fring (Giancarlo Esposito) und Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). Wann die Geschichte endet, ist noch nicht klar. Sie hat jedenfalls ein Ablaufdatum, da die "Breaking Bad"-Protagonisten zeitlich immer näherrücken. Zumindest eine sechste Staffel ist fixiert.

In den USA zeigt der Sender AMC die zehn Episoden der neuen Staffel von "Better Call Saul" immer sonntags, der Streamingdienst Netflix zieht dann am Montag nach. (omark, 24.2.2020)