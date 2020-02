In dieser Galerie: 2 Bilder Erklärende Beschreibung in der Wiener Stelzhamergasse im Dritten Bezirk. Foto: Der Standard Der oberösterreichische Dichter Franz Stelzhamer Mitte des 19. Jahrhunderts: "Antisemitische Stereotype". Foto: APA

Die Generalversammlung der IG Autorinnen Autoren fordert eine Neuausschreibung der oberösterreichischen Landeshymne. Es brauche eine "zeitgemäße Hymne", so die IG am Montag. Der aktuelle Text des "Hoamatland" stammt von Franz Stelzhamer, dessen Werk "antisemitische Stereotype" enthalte.

"Angesichts des alarmierenden Erstarkens von Rechtsextremismus und Antisemitismus ist es unhaltbar, wenn selbst die offizielle Website des Landes Oberösterreich Franz Stelzhamer als untadelige Persönlichkeit darstellt, (...) aber über seinen Judenhass, der in einem nur dürftig verbrämten Genozidverlangen gipfelt, findet sich bis heute kein Wort", hieß es in einer Presseaussendung.

Während die Stadt Wien 2019 in der Stelzhamergasse an prominenter Stelle eine große Zusatztafel angebracht habe, hätten Oberösterreich und Salzburg bisher keine derartigen Schritte gesetzt. Man rufe daher "alle Zuständigen in ganz Oberösterreich und Salzburg auf, sich zum Problemfall Franz Stelzhamer zu bekennen und es wie die Stadt Wien zu halten", so die IG Autorinnen Autoren.

FPÖ-Haimbuchner : "Hoamatgsang" sei Teil der oberösterreichischen Identität



Der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner äußerte sich am Montag zu der Diskussion rund um den Verfasser der oberösterreichischen Landeshymne Franz Stelzhamer: "Viele bedeutende Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die in Forschung, Wissenschaft und Kultur große Leistungen erbracht haben, vertraten ein damals offenbar salonfähiges Weltbild, das in keiner Weise dem entspricht, wofür die moderne europäische Zivilisation heute steht. Eine aufgeklärte und erwachsene Gesellschaft muss in der Lage sein, unverdächtige Werke wie den 'Hoamatgsang', die unserer Heimat kulturelle Identität gegeben haben, wertzuschätzen und gleichzeitig den Autor hinter dem Werk nicht auszublenden."

Landeshauptmann Stelzer: "Die Landeshymne ist Teil unserer Kultur und unserer Identität"

"Das Land OÖ steht für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde bedingungslos ein und stellt sich intensiv der aus der Geschichte gewachsenen Verantwortung", so Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer im Hinblick auf die heute zu Franz Stelzhamer veröffentlichte Pressemeldung der IG Autorinnen Autoren.

Der oberösterreichische Dichter Franz Stelzhamer veröffentlichte 1852 im Privatdruck in München den Sammelband "Das bunte Buch" der den antisemitischen Text "Jude" beinhaltet. LH Stelzer dazu: "Den Text kann man weder schönreden, noch gutheißen. Dennoch muss man Franz Stelzhamer (1807-1874) im gesamten Kontext des 19. Jahrhunderts betrachten. Er war leider wie viele andere seiner Zeit auch vom Antisemitismus geprägt."

Bereits 2010 vom Land initiiertes Symposium zum Thema

Bereits im Jahr 2010 hat deshalb auf Initiative des Landes OÖ ein Symposium zur kritischen Auseinandersetzung mit seinen Texten stattgefunden. Die Ergebnisse dieser breiten wissenschaftlichen Auseinandersetzung liegen seit 2014 als Tagungsband vor und sind online unter www.stifterhaus.at ("Publikationen") abrufbar.

Zur Forderung, eine Neuausschreibung der OÖ. Landeshymne durchzuführen, sagt Stelzer: "Kein/e Oberösterreicher/in verbindet unsere Landeshymne mit Antisemitismus oder anderen furchtbaren Dingen, es findet sich kein verwerfliches Wort in unserem ‚Hoamatgsang'". Im Gegenteil: Die Landeshymne ist seit 68 Jahren Bestandteil der oberösterreichischen Kultur und Identität. Daher gibt es für mich keinen Grund für eine Änderung." (APA/red, 24. 2. 2020)