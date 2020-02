Ozzy Osbourne – Ordinary Man

Während Metaller noch das 50. Jubiläum des ersten Albums von Black Sabbath im System spüren, veröffentlicht Ozzy Osbourne ein neues Werk. Das hält in Songs wie Goodbye alte Sabbath-Qualitäten hoch. Gleich darauf macht er ein Schmalzfass auf und duettiert mit Elton John durch den Titelsong Ordinary Man. Eine verzichtbare Machbarkeitsübung, die daran erinnert, dass schon bei Black Sabbath Balladen wie Changes Rohrkrepierer waren. Das war aber noch nicht die Talsohle. Am Ende autotunt Ozzy mit Post Malone und Travis Scott zu ein paar Hip-Hop-Beats nach der Kartoffeldruck-Machart. Gute Güte.

Goodbye – Ozzy winkt auf Wiedersehen. OzzyOsbourneVEVO

***

Marcus King – Eld Dorado

Apropos Tunichtgut. Marcus King hat ein erstes Album unter eigenem Namen veröffentlicht: El Dorado. Nach drei Werken mit der Marcus-King-Band spielt der Mann aus South Carolina nichts anderes als bisher. Geilen Southern Rock mit Riffs, die sich seit den frühen 1970ern nicht verändert haben. King, der aussieht, als hätte Meatloaf auf einer Tour einmal seine Mutter näher kennengelernt, erfährt Unterstützung von Produzent Dan Auerbach (Black Keys …), was dem gegerbten Bluesrock Kings eine gewisse Zärtlichkeit auferlegt. So offenbart sich zugleich die Vielseitigkeit Kings, der Mann kann auch Soul.

Marcus King als junger Meatloaf beim Erweckungsdienst. MarcusKingBandVEVO

***

Jeff Parker – Suite For Max Brown

Der in L.A. lebende Jeff Parker war Mitglied der Postrocker Tortoise. Auf seinem sechsten Soloalbum Suite for Max Brown schlendert er mit hängendem Hosenboden in Richtung Jazz, umgarnt Hip-Hop und Ambient-Musik und formt daraus eine liebevolle Hommage an seine Mutter, deren Mädchenname dem Album den Titel verleiht. Manche Songs erinnern an Interludes alter Hip-Hop-Alben, die oft und gerne dazu verwendet wurden, kurze Fundstücke aus der Sampling-Kiste als atmosphärische Happen einzusetzen. Parker macht aus diesen Schnipseln ganze Tracks und ein sehr stimmiges Album. (Karl Fluch, 24.2.2020)