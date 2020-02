In dieser Galerie: 2 Bilder Polizei, Rettung und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Reuters/ELMAR SCHULTEN Menschen flüchten, nachdem ein Auto in die Karnevalsgruppe gerast ist. Foto: Reuters/ELMAR SCHULTEN

Volkmarsen – In Volkmarsen in Hessen ist Informationen des hessischen Rundfunks zufolge ein Auto in eine Gruppe Menschen gerast, die gerade an einem Rosenmontagsumzug teilnahmen. Es sollen 15 Menschen verletzt worden sein, darunter auch Kinder. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Genauere Angaben zu den Verletzten oder dem Hergang des Unglücks machte die Behörde zunächst nicht. "Es ist noch zu früh", sagte eine Polizeisprecherin. Sie bat darum, "keine ungesicherten Meldungen zu verbreiten".

Ein silberner Mercedes-Kombi soll eine Absperrung durchbrochen, in die Menge gefahren und erst nach 30 Metern zum Stehen gekommen sein, berichten Augenzeugen. Der Fahrer habe noch Gas gegeben. Er wurde in weiterer Folge von der Polizei festgenommen. Mehr teilte die Polizei nicht mit. Hintergründe, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt, waren zunächst nicht bekannt.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6.800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar. (red, APA, 24.2.2020)