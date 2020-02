In dieser Galerie: 2 Bilder Polizei, Rettung und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Reuters/ELMAR SCHULTEN Menschen flüchten, nachdem ein Auto in die Karnevalsgruppe gerast ist. Foto: Reuters/ELMAR SCHULTEN

Volkmarsen – In Volkmarsen in Hessen ist Informationen des hessischen Rundfunks zuolge ein Auto in eine Gruppe Menschen gerast, die gerade an einem Rosenmontagsumzug teilnahmen. Es sollen 15 Menschen verletzt worden sein, darunter auch Kinder. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Genauere Angaben zu den Verletzten oder dem Hergang des Unglücks machte die Behörde zunächst nicht.

Ein silberner Mercedes-Kombi soll eine Absperrung durchbrochen, in die Menge gefahren und erst nach 30 Metern zum Stehen gekommen sein, berichten Augenzeugen. Der Fahrer habe noch Gas gegeben. Er wurde in weiterer Folge von der Polizei festgenommen. Mehr teilte die Polizei nicht mit. Hintergründe ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt, waren zunächst nicht bekannt. (red, 24.2.2020)