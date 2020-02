Simone Lim ist die Allerbeste. Foto: Screenshot/Gamestandard

Die siebenjährige Simone Lim ist Ozeaniens beste Pokémon-Trainerin. Bei einem Turnier in Australien setzte sich das Mädchen gegen das gesamte Teilnehmerfeld durch. Viele Spielerinnen und Spieler waren aus der ganzen Welt angereist, um sich bei dem Turnier zu messen. Lim konnte das Finalspiel überraschend gewinnen. Ausgetragen wurden die Kämpfe in Pokémon: Schwert und Schild.

The Official Pokémon YouTube channel

Klare Außenseiterin

Die Siebenjährige ging als Außenseiterin in das Turnier – es war ihre erste kompetitive Saison. In einem Finale traf sie dann auch auf den 21-jährigen Vorjahressieger, der bereits bei etlichen Wettbewerben siegreich war. Nachdem beide Spieler eine Partie gewinnen konnten, musste ein drittes Match her. In diesem konnte sich das junge Mädchen letztlich durchsetzen.

Richtige Vorhersage

In einem Interview erklärte Lim dann auch, dass sie richtig vorausgesagt hat, was ihr Gegner als Nächstes spielen werde. Diese Prognose brachte ihr letztlich den Sieg und ein Preisgeld von mindestens 1.500 Dollar ein. Dieses ist nämlich abhängig vom Teilnehmerfeld. Sollten mehr als 200 Spieler teilgenommen haben, kann das junge Mädchen mit mehr als 5.000 Dollar heimfahren. Das Geld erhält sie nun als Visa-Guthaben.

Furore im Netz

Im Netz wurde der Sieg von vielen Zuschauern zelebriert. E-Sport-Analyst Rod Breslau twitterte etwa, dass sich die junge Spielerin überraschend gegen ältere Teilnehmer durchsetzen konnte. "E-Sport ist für jeden", fügte er hinzu. "Sie ist zwar nur sieben Jahre alt, aber das war echt einer der besten Trainer-Kämpfe, die ich jemals gesehen habe", merkte ein anderer Nutzer an. Die junge Spielerin dürfte somit noch eine längere Karriere im E-Sport vor sich haben. (red, 25.2.2020)