Verletzt und gedemütigt: Mads Mikkelsen als unschuldig verfolgter Kindergärtner in Thomas Vinterbergs "Die Jagd", ZDF neo, 2.00 Uhr. Foto: ZDF / Charlotte Bruus Christensen

19.40 REPORTAGE

Re: Rohstoffe in der Tiefsee – Ausbeutung oder Meeresschutz? Am Mount Vema, tausend Kilometer westlich von Südafrika wollen die Umweltschützer von Greenpeace exemplarisch aufzeigen, wie wichtig eine nahezu unberührte Unterwasserwelt für das ökologische Gleichgewicht ist. Und was es bedeuten würde, wenn nun auch noch der Meeresboden auf der Suche nach Rohstoffen ausgebeutet wird. Bis 20.15, Arte

20.15 SHOW

2 Minuten 2 Millionen Leo Hillinger, Katharina Schneider, Martin Rohla, Hans Peter Haselsteiner und Florian Gschwandtner bewerten die Ideen von findigen Neuunternehmerinnen und Neuunternehmern und sorgen für ein abwechslungsreiches Spiel mit Emotionen. Bis 22.30 Puls 4

20.15 MAGAZIN

Lachen mit Maschek – Jeder Schmäh a Watschn Mit ihren parodistischen Neuvertonungen sind Maschek ein durchaus brauchbarer Gegenentwurf zum Villacher Faschingsrausch, den ORF 2 heute bietet. Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun und Robert Stachel hängen an den Lippen von Papst Benedikt, Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident a. D. Heinz Fischer und geben ihren Worten neuen, klaren Sinn. 21.05, ORF3

21.00 BERLINALE

Im Reich der Filme Die Geschichte des Filmfestivals: Die Berlinale wurde 1951 mit amerikanischer Unterstützung als Schaufenster des Westens ins Leben gerufen. Unter Dieter Kosslick wurde sie zum Filmvolksfest. Auf ihn folgt das italienisch-niederländische Duo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Bis 21.45, RBB

21.05 MAGAZIN

Das Leben ist schön: Die Besenreiterinnen Martina Kathan hat Harry-Potter-Fans in Österreich beim Lieblingssport Quidditch beobachtet. Mit Besenstiel zwischen den Beinen laufen sie Bällen nach. Zaubern können sie noch nicht. Bis 22.00, ORF 1

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gags, Gags, Gags und selbstverständlich die großartigsten Gäste: Kabarettist Alex Kristan und Schauspielerin Gerti Drassl. Bis 22.55, ORF 1

0.05 EWIGER STENZ

Monaco Franze Die Faschingsfolge! Der Monaco verkleidet sich als "Freibeuter" und kann in dieser stattlichen Montur endlich bei der Lilly landen. Die Freude ist nicht ungetrübt, in der Wohnung wartet eine unangenehme Überraschung. Und dann ist auch noch das Spotzl nach dem Hofball des "Sonnenkönigs" unauffindbar verschwunden. Jo mei. Bis 0.55, BR

2.00 MISSBRAUCH

Die Jagd (Jagten, DK/S 2012, Thomas Vinterberg) Thomas Vinterberg erzählte 15 Jahre nach Das Fest einen Missbrauchsfall aus einer anderen Perspektive: In Die Jagd / Jagten gerät ein Kindergärtner (Mads Mikkelsen) unter Verdacht und sieht sich bald mit Anfeindungen durch die gesamte Dorfgemeinschaft konfrontiert. Bis 4.00, ZDF neo

Trailer zu "Die Jagd". KinoCheck