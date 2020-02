In einem neuen Anlauf will Friedrich Merz die Parteispitze übernehmen. Foto: Epa/CLEMENS BILAN

Berlin – Friedrich Merz (CDU) startet einen neuen Versuch, den Vorsitz der Partei zu übernehmen. 2018 scheiterte er knapp an Annegret Kramp-Karrenbauer. Am Dienstag will er sich zu seinen Plänen äußern. In der Bundespressekonferenz in Berlin will er um 11.00 Uhr über die "Kandidatur für den CDU-Vorsitz" sprechen, wie es am Montagabend in der Ankündigung hieß. Es wird damit gerechnet, dass sich der frühere Unionsfraktionschef erneut um den Parteivorsitz bewirbt. (APA, 24.2.2020)