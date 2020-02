Ab März wird erstmals auch auf E-Mountainbikes um Weltcup-Punkte gefahren. Foto: Getty Images/iStockphoto

Innsbruck – Die erste E-Mountainbike-Weltmeisterschaft 2019 war der Vorbote, nun ist es offiziell: Heuer wird es erstmals vom Weltradsportverband UCI anerkannte Weltcup-Rennen für E-Biker geben. Ausgetragen werden sie in der Disziplin Crosscountry, von den fünf Rennterminen ist bei vier bereits der Austragungsort bekannt – sie finden allesamt in Europa statt.

Die Highlights der ersten E-MTB-WM aus dem Vorjahr. UCI

Im Rahmen des Rennformats World-E-Bike-Series (WES) wurden schon im Vorjahr mehrere E-Bike-Events ausgetragen. Um diesen Rennen mehr Bedeutung zu geben, ging WES-Gründe Francesco Di Biase eine Kooperation mit der UCI ein, wie er erklärt: "Wir freuen uns, als Ergebnis der harten Arbeit, die in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der UCI geleistet wurde, den allerersten UCI-E-Mountainbike-Cross-Country-World-Cup präsentieren zu können. Wir hoffen, dass dieser prestigeträchtige Titel sowohl bekannte als auch junge Athleten dazu ermutigt, sich in dieser faszinierenden Disziplin zu messen."

Die Fahrradindustrie soll bei der neuen E-MTB-Rennserie eine gewichtige Rolle spielen und über diese Schiene Motor- und Akkusysteme weiterentwickeln. Zudem sollen die Rennen wohl verkaufsfördernd wirken und E-Bikes den Nimbus der Unsportlichkeit nehmen, der ihnen bisweilen noch anhaftet. Diese Vorbehalte wurden schon bei der WM im Vorjahr geäußert, wo große Hersteller kurzerhand auf namhafte Fahrer aus ihren Teams zurückgriffen, um die E-Bikes zu bewerben.

Reglement noch nicht bekannt

Wie genau das Reglement funktionieren wird, ist bis dato unbekannt. Wichtig wird sein, eine gewisse Vergleichbarkeit der Motorisierung zu garantieren. UCI-Präsident David Lappartient bringt dem neuen Format daher einen Vertrauensvorschuss entgegen: "Die Disziplin hat nun einen Weltcup, der mit den UCI-Weltmeisterschaften einhergeht, und ich habe volles Vertrauen in die Entwicklung der E-MTBs auf Eliteebene und bei Amateur- und Freizeitfahrern."

Welche Teams und welche Athletinnen oder Athleten beim ersten E-Mountainbike-Weltcup an den Start gehen, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Austragungsorte klingen jedenfalls interessant: Den Anfang macht im März Monaco (6. bis 7.), im April wird im schweizerischen Ascona-Locarno gefahren (17. bis 18.), im Juni steht Bologna auf dem Plan (5. bis 6.), der Austragungsort des Septembertermins (11. bis 12.) steht noch nicht fest, aber den Abschluss im Oktober bildet Barcelona (2. bis 3.). (Steffen Arora, 25.2.2019)