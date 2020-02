Auf Bibis Todesurteil und langjährige Inhaftierung folgten weltweit Proteste. Foto: AFP/MARTIN BUREAU

Paris – Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Freitag die aus Pakistan stammende Christin Asia Bibi empfangen. Sie war in dem Land mehr als acht Jahre in der Todeszelle gesessen. Frankreich sei bereit, Bibi und ihre Familie aufzunehmen, falls dies ihr Wunsch sei, teilte das Präsidialamt am Montagabend mit. Am Dienstag soll Bibi außerdem die Ehrenbürgerschaft in Paris verliehen werden, berichtet die Kathpress.

Bibi hatte 2019 Pakistan nach mehr als acht Jahren Haft verlassen. Sie war in dem muslimisch geprägten Land wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Ihr war vorgeworfen worden, sich bei einem Streit mit muslimischen Frauen in ihrem Dorf abfällig über den Propheten Mohammed geäußert zu haben. Ende 2018 wurde das Todesurteil schließlich vom obersten Gerichtshof in Pakistan aufgehoben. Wenig später durfte sie mit ihrer Familie nach Kanada ins Exil ausreisen. Der französischen Zeitung "La Croix" sagte sie am Montag, sie wolle nun Asyl in Frankreich beantragen. (APA, red, 25.2.2020)