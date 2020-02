Die Künstlerinnen Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl gestalteten 2019 den Wiener Rathausturm. Foto: SCHEIRL / KNEBL

Die Künstlerinnen Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl werden Österreich auf der nächsten Kunstbiennale in Venedig 2021 vertreten. Das gab die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek (Grüne), am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt. Kuratiert wird der Pavillon des angesagten Wiener Kunstduos bei der 59. Kunstausstellung von Mumok-Direktorin Karola Kraus. Gerüchte waren schon davon ausgegangen.

Sie habe sich der Präferenz der Jury angeschlossen, so Lunacek. Mit Knebl und Scheirl seien zwei der "bedeutendsten, dynamischsten und international renommiertesten Künstlerinnen, die Österreich habe" zum Zug gekommen. Die Kunst der beiden sei sehr "kreativ, humorvoll, mit Geschlechtsidentitäten spielend". Der queere Aspekt sei heutzutage "sehr in", aber nicht nur das, er bewege auch alle Menschen. Der Arbeitstitel des Werks für die Biennale laute "Invitation of the soft machine and the angry body parts" – spannend befand Lunacek.

Was Lunacek am Konzept überzeugt hat? Es sei innovativ, mutig, unkonventionell und sehr multimedial konzipiert. Das Vermittlungsprogramm des Duos habe nicht nur Venedig und die Biennale im Fokus, sondern mit Liveübertragungen in ein virtuelles Café wolle es auch mit Menschen etwa in Österreich kommunizieren. Diese Auseinandersetzung mit einem breiteren Kreis und nicht nur jenen, die sich ohnehin schon dafür interessieren, sie ihr wichtig und dass Kunst in die Gesellschaft hineinwirke.

Das Budget der Biennale beträgt weiterhin 450.000 inklusive Personalkosten, den fehlenden Rest auf die geschätzten Kosten von 700.000 Euro für die Präsentation wird Kraus akquirieren.

Zum ersten Mal war damit nun nach der Architekturbiennale auch bei der Kunstbiennale ein neues System zur Anwendung gekommen, bei dem nicht erst vom Kulturminister ein Kurator gekürt wird, der dann einen oder mehrere Künstler auswählt, sondern mussten sich Interessenten mit einem Konzept für eine Bespielung des Pavillons bewerben. Über die Bewerbungen entschied dann eine vierköpfige Jury bestehend aus dem Kurator Jasper Sharp Silvie Eigner von "Parnass", Lentos-Direktorin Hemma Schmutz´sowie Künstler Erwin Wurm. Die wählte aus 60 Bewerbungen aus. (red, 25.2.2020)