9. La Paz, Bolivien

In La Paz, in einem Tal der Anden gelegen, können Reisende quasi nach den Wolken greifen. Denn die Stadt liegt auf einer Höhe zwischen 3.300 und 4.100 Meter über dem Meeresspiegel. La Paz ist mit seiner Vielzahl an Kirchen aus dem 19. Jahrhundert, den Museen mit Artefakten aus der Zeit vor der Eroberung durch die Spanier sowie den Aussichtspunkten und farbenfrohen Märkten einzigartig. Auf dem sogenannten Hexenmarkt im Zentrum der Stadt erwarten Reisende Zaubersprüche und -tränke für die traditionellen Aymara-Rituale.