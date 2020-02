Die 37-Jährige flog bei einer Überwachung auf. Sie hat die Diebstähle aus der Zustellbasis in Eisenstadt gestanden

Rund 1.000 Pakete sollen nicht bei den Adressaten angekommen sein. Der Grund: Eine Mitarbeiterin hatte die Pakete abgezweigt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Eisenstadt – Rund 1.000 Pakete sind seit Dezember 2018 aus einem Post-Verteilerzentrum in Eisenstadt verschwunden. Dabei entstand ein fünfstelliger Schaden. Das Unternehmen leitete daraufhin eine Untersuchung ein. Bei einer Überwachung in der Vorwoche wurde nun eine 37-jährige Angestellte mit mehreren gestohlenen Paketen im Privatauto erwischt. Sie gestand und wurde angezeigt, berichtete die Polizei am Dienstag.

Bei den Überwachungsmaßnahmen wurde die Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie Pakete in ihrem Pkw verstaute. Danach verließ sie mit dem Auto das Gelände. Postbedienstete schalteten daraufhin die Polizei ein. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Purbach wurde der Wagen schließlich gestoppt.

Zigaretten, Schmuck und Handys

Im Auto und in der Wohnung der Frau stellten Beamte rund 40 aus der Zustellbasis in Eisenstadt gestohlene Pakete sicher. Der Inhalt bestand unter anderem aus Zigaretten, Schmuck, Mobiltelefonen sowie Haushaltsgeräten. Die Verdächtige habe sofort gestanden, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Das genaue Ausmaß des Schadens sei noch Gegenstand von Ermittlungen. (APA, 25.2.2020)