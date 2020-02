Hogwarts im Klötzchen-Format. Foto: Floo Network

Modder haben Hogwarts in Minecraft nachgebaut. Die Zauberschule aus Harry Potter wartet in der Klötzchen-Version mit Quests, Puzzles, Handel und viel mehr auf. Es ist somit deutlich mehr als nur ein simpler Nachbau. Von der Mod steht auch ab sofort eine kostenlose Alpha-Version zur Verfügung.

Enormer Umfang bereits in der Alpha

Für das Projekt verantwortlich ist das Modder-Kollektiv Floo Network. Auf YouTube wurde bereits ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, bei dem man einen Einblick in das Minecraft-Hogwarts bekommt. Die Modder dürften sehr viel Zeit in das Projekt investiert haben, weist es bereits in der Alpha-Version einen enormen Spielumfang auf.

Floo Network

Auch andere Locations verfügbar

Laut dem Trailer ist es möglich, als Hogwarts-Schüler zu spielen und Klassen zu besuchen, sowie Quests zu lösen. Sehnt man sich nach einer anderen Location aus Harry Potter, soll auch dies möglich sein. Laut den Machern stehen bereits andere Orte für einen Besuch zur Verfügung – die Rede ist von der Winkelgasse, Hogsmeade und der Fuchsbau.

Modder freuen sich über Spende

Das Projekt kann ab sofort gratis ausprobiert werden. Laut den Machern soll viel Leidenschaft und harte Arbeit reingeflossen sein. Sollte man Gefallen daran gefunden haben, kann Geld gespendet werden. Dies soll dabei helfen, dass die Mod noch umfassender ausfällt. (red, 25.2.2020)