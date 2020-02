Eine Linkspartei will mit Vierbeiner Rec in Rennes für den Tierschutz werben. Die Kandidatur ist nur "symbolisch"

Rec ist nicht der wirkliche Name der Katze, die in Frankreich kandidiert. Und das ist nicht Rec sondern eine Katze bei der Vietnam-Cat-Show. Foto: APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Rennes – Eine Katze tritt bei den französischen Kommunalwahlen im März an. Der Vierbeiner namens Rec kandidiert in Rennes im Norden des Landes, wie die Linkspartei La France insoumise (Das unbeugsame Frankreich) am Montag mitteilte. Damit will die Partei für den Tierschutz werben.

Symbolische Kandidatur

"Es handelt sich um eine symbolische Kandidatur", sagte der stellvertretende Wahlkampfleiter Félix Boullanger. Die Katze stehe weit unten auf der Liste. "Selbst wenn wir 99,9 Prozent der Stimmen erhalten, wäre sie nicht gewählt", sagte Boullanger. Damit die Liste nicht für ungültig erklärt wird, soll ein Zweibeiner die Patenschaft für Recs Kandidatur übernehmen.

Rec ist auch nicht der wirkliche Name des Tieres: Vielmehr ist es die Abkürzung des Listennamens "Rennes en commun" (etwa: Gemeinsam für Rennes). Dafür hat sich die Linkspartei mit einem Tierschutzbund und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen. Zu den Wahlkampfversprechen gehören die Sterilisierung aller streunenden Katzen und ein Verbot von wilden Tieren im Zirkus. (APA, 25.2.2020)