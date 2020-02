Die neuen Toplisten machen es klar: "Better Call Saul" ist derzeit auf Platz 3 in Österreich. Screenshot: Redaktion

Nach einem harten Arbeitstag warten Zuhause meist weitere, schwierige Entscheidungsfragen: Was wird gekocht oder welches Netflix-Programm soll diesmal den Abend versüßen? Das Durchforsten der riesigen Auswahl kann manchmal mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Neue Top-10-Features sollen nun die Qual der Wahl vereinfachen, wie "The Verge" berichtete.

Länderspezifische Listen

Die Streaming-Plattform wurde um Top-10-Listen erweitert. Neben der allgemeinen Top-10-Auswahl von Film und Serie gemeinsam, bekommen Abonnenten jetzt auch eine separate Auswahl der zehn populärsten Serien sowie der zehn populärsten Filme angezeigt. Die Listen sind länderspezifisch und werden täglich aktualisiert. Einmal Top-10 erreicht, erhalten die Programme ein spezielles Abzeichen.

Zuvor in einer Top-10-Auswahl des Landes aufgetaucht, erhalten die Titel ein Abzeichen – rechts oben ersichtlich Foto: Netflix

Mit dem 24. Februar wurden die neuen Netflix Top-10 Features vorgestellt. Zuvor sechs Monate in Mexico und im Vereinigten Königreich getestet, erhielten die Neuerungen überwiegend positive Resonanz, weshalb man die Features etablierte, wie in einem offiziellen Netflix Blog-Post hervorging. (emko, 26.02.2020)