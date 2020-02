Wien – Die neue Imagekampagne der Wiener Städtischen will die positiven Seiten des Lebens in den Vordergrund rücken, den Soundtrack dazu liefern Seiler und Speer. "Oft host a Pech" ist der zweite, für die Wiener Städtische geschriebene Song der neuen Kampagne. Konzipiert und realisiert wurde sie von Demner, Merlicek & Bergmann.

In wenigen Minuten durchlebt man im Video mit der Band alle Höhen und Tiefen des Lebens. Es führt die beiden Musiker von einer Geburtstagsparty, die in Flammen aufgeht, bis hin zu einem Elektroschock im Tonstudio. Doch glücklicherweise ist den Musikern nicht nur das Pech treu, sondern ebenso ihre Versicherung, die bringt sie dann auch ganz schnell wieder zurück auf die Bühne, so die Botschaft.

Ab 29. Februar wird es auf der Plattform LebeDasLeben.com neben einem interaktiven Gewinnspiel auch mehr Informationen rund um die Kampagne – vom Song, dem Musikvideo über’s Making-of bis hin zu flexiblen Vorsorgelösungen für alle Lebensbereiche – geben. Abgerundet wird die Kampagnenkommunikation von TV- und Radio-Spots, Printanzeigen und Social Media Aktivitäten. (red, 25.2.2020)