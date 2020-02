Die Bewertungs-App "Lernsieg" sorgt weiterhin für Aufregung. Seit gestern ist sie wieder online. Nun kommt auf den Macher eine Klage der Lehrergewerkschaft zu. Ein ganz anderes Problem hat ein Drogendealer aus Irland. Der Mann hatte seine Einkünfte durch den Handel mit Cannabis in Bitcoins gesteckt und in weiterer Folge die Zugriffscodes verloren. So sind rund 54 Millionen Dollar futsch. Für eine Überraschung sorgte zuletzt eine Siebenjährige. Sie setzte sich bei einem Pokémon-Turnier im Junior-Bewerb durch und verzauberte das Netz. Hier die Web- und Games-News des Tages.

[Fight] Lehrergewerkschaft geht mit Klage gegen Bewertungs-App "Lernsieg" vor

[Oh no] Zugriffscodes weggeworfen: Drogendealer verliert 54 Millionen Euro in Bitcoins

[E-Sportlerin der Zukunft] Siebenjährige gewinnt überraschend "Pokémon"-Turnier

[Interessant] Erste Macs mit eigenem Apple-Prozessor sollen schon in einem Jahr erhältlich sein

[Konsole] Zu gut, um wahr zu sein? Microsoft nennt technische Details zur Xbox Series X

[Ein Schnäppchen] Fünf Euro pro Monat: Disney+ ködert Kunden mit Jahresabo-Kampfpreis

[Was ist denn da los?] "Fifa"-Community in Aufruhr: Youtuber von allen EA-Spielen verbannt

[Westworld, anyone?] Bug oder Feature: Szene aus "RDR2" sorgt für Rätselraten im Netz