Kritisiert die Wirtschaftskammer gerne: Sepp Schellhorn (Neos). Foto: APA/Roland Schlager

Nach der Aufregung um den Opernball wollen die Neos nun im Parlament gegen die Wirtschaftskammer vorgehen, wie die Partei am Dienstag bekanntgab. "Die Wirtschaftskammer spürt sich selbst nicht mehr", kritisierte Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn bei einer Pressekonferenz vor dem WKO-Gebäude in Wien. Konkret will man der Kammer zehn Fragen stellen und am Donnerstag sechs Anträge in den Nationalrat einbringen.

WKO gab 23.600 Euro für Loge am Opernball aus

Zum Hintergrund: Die WKO hatte am Opernball 23.600 Euro für eine Loge ausgegeben, in der Kammerpräsident Harald Mahrer, Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und Andreas Treichl, Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Stiftung, feierten. Ein Interview mit Mahrer, in dem er behauptete, man "trinke nur Mineralwasser", weil man "sparsam mit den Mitgliederbeiträgen" umgehe, brachte ihm Kritik von zahlreichen Seiten ein.

Auch Treichls Aussage sorgte für Aufruhr: "Wenn Sie große Champagnerflaschen sehen wollen, müssen Sie zur Industriellenvereinigungs oder Arbeiterkammerloge gehen." Ein Scherz mit Schönheitsfehler: Die Arbeiterkammer hatte gar keine Loge beim Opernball.

Zehn Fragen, sechs Anträge

Die Neos werden dem Nationalrat im Plenum am Donnerstag sechs Anträge zur Wirtschaftskammer vorlegen. Sie fordern die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft und der Kammerumlage zwei, eine Novellierung des Wahlrechts, eine Zusammenlegung der Landeskammern sowie eine allgemeine "Entschlackung" der Organisation.

Zudem wolle die Partei zehn Fragen von Mahrer beantwortet wissen, sagte Michael Schuster, Neos-Spitzenkandidat bei der Wirtschaftskammerwahl, bei der Pressekonferenz: "Es geht uns dabei um Transparenz: Wir wollen genau wissen, wo das Geld hinfließt."

Wiener Kammer hatte auch Loge, Staatsoper erließ Teil der Kosten

Offenbar hatte die Wiener Wirtschaftskammer neben der Bundeskammer auch noch eine Loge. Dementsprechend stelle sich die Frage, wie viele Landeskammern noch am Opernball vertreten waren und wie viel das gekostet habe, so Schuster. Die Staatsoper hat der WKO nach deren Angaben einen Teil der Kosten im Rahmen einer Kooperation erlassen. Schuster: "Wir wollen wissen, wie diese Kooperation genau aussieht."

Zudem wollen die Neos Auskunft darüber, welche Geschäftskontakte Mahrer hergestellt hatte. "Die Kontakte mit Treichl und Haslauer kann man auch im Kaffeehaus knüpfen", kritisierte Schuster. Der Wirtschaftskammerpräsident hatte den Ball als "Arbeitsball" bezeichnet, bei dem "Geschäfte abgeschlossen" würden. Am Montag präzisierte die WKO, Mahrer habe im Lauf des Abends Spitzenpolitiker und Manager wie Alexander von Witzleben und Torsten Jeworrek in der Loge empfangen.

Ein Statement der Wirtschaftskammer zu den Forderungen der Neos stand vorerst noch aus. (Tobias Kachelmeier, 25.2.2020)