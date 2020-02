Drei Jahrzehnte herrschte Mubarak als Diktator in Ägypten – bis zu seinem Sturz im Jahr 2011. Am Dienstag ist er 91-jährig gestorben

Hosni Mubarak ist tot. Foto: AP

Zu seinen letzten Prozessterminen – die deshalb auch immer wieder verschoben wurden – erschien er nicht mehr: Er sei nicht mehr verhandlungsfähig, gesundheitlich zu schwach. Fast mochte man das nicht glauben, denn Hosni Mubarak, ägyptischer Präsident von 1981 bis 2011, war, schon bevor er gestürzt wurde, für todkrank erklärt worden. Pankreaskrebs hieß es, später Magenkrebs, im Juni 2012 meldeten Medien weltweit bereits seinen "klinischen Tod". Am Dienstag ist Mubarak im 92. Lebensjahr gestorben, er hat die Prognosen viele Jahre überlebt. Die letzte Zeit hatte er in Freiheit verbracht, nach dem letzten Freispruch im Prozess um die toten Demonstranten von 2011 war er aus dem Militärkrankenhaus entlassen worden.

Eine Aufnahme vom Tahrir-Platz während der Revolution 2011.

Als Hosni Mubarak, geboren Anfang Mai 1928 als Bauernsohn in Kafr El-Meselha in der Provinz Minufiya, am 11. Februar 2011 zum Rücktritt gezwungen wurde, war bei vielen Menschen im Nahen Osten, in Nordafrika und auf der ganzen Welt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft der Region noch intakt. Mubarak hatte sich gewissermaßen selbst überlebt: nicht mehr fähig, eine Transition einzuleiten, gehalten von einer Elite – zu der auch die eigene Familie gehörte –, die Angst vor dem Verlust von Macht und Reichtum hatte. Das "System Mubarak" hielt jedes Aufmucken unter der Fuchtel eines Polizeistaats, wovon, weil die Dissidenz meist ein islamisches Gesicht hatte und auch zum Terror als Mittel griff, im Westen nicht viel geredet wurde. Dieses System sollte am Ende abgesichert werden, indem sein Sohn Gamal in die Startposition für seine Nachfolge gebracht wurde. Die Parlamentswahl 2010 wurde zur Farce.

Zahlreiche Attentatsversuche

Es kam anders – für Mubarak, aber auch für Ägypten nach dem sogenannten Arabischen Frühling. Heute sind viele im öffentlichen Leben zurück, die 2011 verschwunden waren. Mubarak konnte immerhin im Bett sterben, nicht am Strick, an dem ihn manche sehen wollten, und auch nicht bei einem der zahlreichen Attentatsversuche, die es im Laufe der Jahre gab. Für den Tod der meist jungen Menschen während des Aufstands von 2011 stand er vor Gericht, wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die später wieder aufgehoben wurde. Es folgte eine Neuauflage eines Prozesses, eine Einstellung, eine Wiederaufnahme, Vertagungen wegen seines Nichterscheinens, schließlich der Freispruch. Für Korruption und Schädigung des Staates wurde er zu drei Jahren verurteilt. Die gesamte Zeit seiner Prozesse verbrachte er in einem Militärspital.

Hosni Mubarak im Gerichtssaal.

Der junge Mubarak kam aus dem Militär, wie jene, die ihn 2011 stürzten. Er studierte an der Militärakademie in Kairo, wurde danach Pilot und war 1973 – dem Jahr des Oktober- beziehungsweise Jom-Kippur-Kriegs, den Ägypten laut eigenem Narrativ gewonnen hat – bereits Luftwaffenchef und stellvertretender Kriegsminister. Zwei Jahre später stieg er zur Nummer zwei hinter Anwar as-Sadat auf: als Vizepräsident und als Vizechef der regierenden Nationaldemokratischen Partei (NDP). In diesen Funktionen folgte er Sadat nach 1981, "gewählt" wurde er erst später. Dieses Rituals eines Plebiszits unterzog er sich danach in regelmäßigen Abständen, erst 2005 waren zum ersten Mal aus rein kosmetischen Gründen Gegenkandidaten vorgesehen. Während der Unruhen, die im Jänner 2011 ausbrachen, versprach er dann, bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten und auch nicht seinen Sohn ins Rennen schicken zu wollen. Heute meinen viele Ägypter und Ägypterinnen, an diesem Punkt hätten die Demonstranten damals heimgehen, der Aufstand enden sollen.

Streikwellen und Proteste

Der 2012 gewählte Islamist und Muslimbruder Mohammed Morsi wurde nach Massenprotesten 2013 vom Militär gestürzt. Foto: Reuters

Mubarak, der Ägypten nach der arabischen Ächtung wegen des Friedensschlusses mit Israel wieder in die Arabische Liga zurückführte, galt als Bollwerk gegen den Islamismus. Die 1990er-Jahre waren in Ägypten geprägt von Auseinandersetzungen mit Extremisten, die nach dem algerischen Modell durch Terrorismus den Staat in die Knie zwingen wollten. Im letzten Jahrzehnt seiner Herrschaft verfolgte Mubarak eine Politik der wirtschaftlichen Öffnung, die zwar eine neue, junge Schicht von Geschäftsleuten schuf, aber im Grunde wieder nur die Reichen reicher und die Armen ärmer machte. Nach 2005 sah Ägypten Streikwellen und Proteste in großem Ausmaß, die Wut explodierte im Jänner 2011, als die Ägypter und Ägypterinnen am Beispiel Tunesiens sahen, dass Diktatoren gestürzt werden können.

Die Ansprachen, die Mubarak während des Aufstands hielt, zeugten davon, dass er nicht wirklich verstand, was da los war – dass die Menschen ihn selbst so sehr hassten. Er war von seiner historischen Rolle, seiner Notwendigkeit für Ägypten fest überzeugt. Er starb wohl in der Gewissheit, dass ihm bitteres Unrecht widerfahren ist, dass die ägyptische Revolution nichts anderes war als der Sieg seiner Feinde, der Muslimbrüder. Deshalb unterstützte er Abdelfattah Sisi, den vom Muslimbrüderpräsidenten Mohammed Morsi eingesetzten Armeechef, der 2013 Morsi stürzte und 2014 selbst Präsident wurde. Und mit Sisi kamen immer mehr Mubarak-Leute zurück. (Gudrun Harrer, 25.2.2020)