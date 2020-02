Es war ein historisches Urteil und gilt als großer Teilerfolg der #MeToo-Bewegung: Der frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden.

Das Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Produzenten im Herbst 2017 war Auslöser der #MeToo-Bewegung gegen Gewalt an Frauen. In der Folge sind zahlreiche Prominente unter Verdacht geraten, Frauen, aber auch Männern sexuelle Gewalt angetan zu haben. In Österreich löste Nicola Werdenigg ein Erdbeben aus, nachdem Sie in einem Interview im STANDARD Übergriffe in ihrer aktiven Zeit im Skisport geschildert hatte. Sie berichtete unter anderem von einer Vergewaltigung durch einen Mannschaftskollegen, sexualisierte Gewalt durch Trainer, Betreuer, Kollegen und Serviceleute und systematischen Machtmissbrauch.

Diskutieren Sie mit!

Aber was hat sich durch #MeToo verändert? Sind problematische Machtstrukturen wirklich aufgebrochen worden – und was ist mit dem Vorwurf, die Unschuldsvermutung sei für viele Beschuldigte außer Kraft gesetzt worden? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden", unserer Videodebatte, diskutieren. Neben Nicola Werdenigg diesmal im Studio: der streitbare Wiener Strafverteidiger Werner Tomanek.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit und gestalten Sie unsere Sendung! Schreiben Sie uns, wie Sie über das Thema denken, posten Sie fragen an Werdenigg und Tomanek. Die spannendsten Posts wollen wir diskutiere! Moderation: András Szigetvari. (red, 25.2.2020)