Cornbread ist aus den US-Südstaaten nicht wegzudenken. Ob als Beilage zu BBQ oder zu Chili, Cornbread ist klar die erste Wahl. Während dieses Brot in den Südstaaten üblicherweise weder Zucker noch Weizenmehl enthält (mehr dazu hier), ist die gesüßte Variante im Nordosten fast immer die Regel. Das hier vorgestellte Cornbread ist daher eher dem nördlichen Stil zuzuschreiben – es schmeckt aber nur ganz dezent süß.

Essenziell für dieses Brot ist "Cornmeal", also getrockneter und fein geschroteter Mais. Der ideale Mahlgrad liegt zwischen Grieß und Mehl. Dieser Ausmahlungsgrad ist in Österreich relativ schwer zu finden. Ich verwende daher Maisgrieß. Da der in Österreich gängige Maisgrieß in puncto Korngröße an der Obergrenze ist, kann man ihn in einer Küchenmaschine mit Schneideeinsatz noch etwas zerkleinern oder alternativ 15 Minuten vor Zubereitung in der Buttermilch quellen lassen.

Zutaten:

180 g Maisgrieß

135 g Mehl (W700)

45 g Zucker (circa zwei gehäufte EL)

3/4 TL Salz

1/4 Pkg. (Weinstein-)Backpulver

1/3 TL Natron

70 g Butter

250 g Buttermilch

1 Ei (M)

Außerdem: Ofenfeste Pfanne (hier: Pfannenboden 18 cm, oberer Pfannenrand 26 cm Ø für Brot mit circa 3,5 cm Dicke)

Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.