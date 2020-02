Pro

von Antonia Rauth

Der 29. Februar ist das perfekte Datum für Hochzeitsmuffel, um einander das Jawort zu geben. Es sprechen gleich mehrere Umstände dafür: Den Hochzeitstag muss man nur alle vier Jahre feiern – und kann ihn damit auch nur alle vier Jahre vergessen. Außerdem ist das Datum so prägnant, dass man höchstwahrscheinlich ohnehin pünktlich daran erinnert wird.

Das ist aber nicht alles, was dafür spricht, am Schalttag vor den Altar (oder den Standesbeamten) zu treten. Der 29. Februar ist traditionell mit Hochzeiten verbunden. In einigen Ländern war er früher der einzige Tag, an dem Frauen Männern einen Antrag machen durften und nicht umgekehrt.

Wenn der Mann ablehnte, musste er seiner verschmähten Verehrerin zwölf Paar Handschuhe schenken. Der 29. Februar ist also auch ein idealer Hochzeitstag für Selbermacher-Frauen.

Und falls der Auserwählte doch noch kalte Füße bekommt – ein paar neue Handschuhe kann man immer gebrauchen!