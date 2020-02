Ab 2021 fünf Spiele in der deutschen Bundesliga am Sonntag um 19.30 Uhr

Dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach der Saison 2020/21 keine Spiele mehr am Montag ansetzen wird, stellt große Teile der Fans von Eintracht Frankfurt nicht zufrieden.

Aus Protest gegen die ungeliebten Partien am Montag verzichteten die Eintracht-Anhänger auf die Unterstützung ihrer Spieler. Der komplette Unterrang der Nordwestkurve blieb beim 1:2 (0:0) gegen Aufsteiger Union Berlin am Montagabend leer. Stattdessen war dort ein großes Banner mit der durchgestrichenen Aufschrift "Montag" zu sehen. Vor der Partie dröhnte der Bob-Geldof-Klassiker "I don't like Mondays" aus den Boxen.

Die Botschaft der Frankfurter Fans. Foto: imago images/Jan Huebner

Was die Fans nach wie vor mit Wut erfüllt: Die Zerstückelung des Spieltags, die sich ab 2021 in Form von fünf Sonntagsspielen um 19.30 Uhr äußern wird.

Trainer Adi Hütter hat die Unterstützung der Fans vermisst. "Ich finde es schade, dass sie in unserer Situation nicht da waren – wir haben 28 Punkte und stehen auf dem elften Platz. Die Kurve hätte uns vielleicht den Elan für den Ausgleich gegeben", sagte Hütter: "Aber wegen der Fans haben wir nicht verloren." (sid, 25.2.2020)

