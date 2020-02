Zwei Kochbücher bringen Spaß und Abwechslung in den Speiseplan in der Wohngemeinschaft.

Irgendwann ist es dann soweit: Die erste eigene Wohnung – oder zumindest ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Doch der Gewinn an persönlicher Freiheit hat auch Schattenseiten. Plötzlich ist der Kühlschrank nicht mehr selbstverständlich mit frisch gekochtem Essen gefüllt, Lebensmittel müssen selbst eingekauft, nach Hause getragen und zu einer Mahlzeit verkocht werden. Wer da am elterlichen Herd nicht gut aufgepasst hat, braucht jetzt Hilfe.

Wir haben zwei Bücher parat für jugendliche Kocheinsteiger, die mehr als Pasta mit Tomatensauce oder Fertigpesto auf ihren Tellern haben wollen.

Eschi Fiege

there is more than pasta

Pichler Verlag, 2020

176 Seiten, € 25,-

ISBN 978-3-222-14043-3 Foto: © Vanessa Maas

Eschi Fiege, Kochbuchautorin und Betreiberin des Wiener Lokals "Das kleine Paradies", ist eine der Nachhilfelehrerinnen in Sachen Kochen. Ihre Botschaft lautet: Du musst keine 365 Rezepte beherrschen, um 365 Tage im Jahr gut zu essen! Vielmehr bietet sie 12 Kochideen an, die sich fast beliebig variieren lassen.

Zum Beispiel wird das Thema "Eintopf & Suppe" anhand eines Grundrezeptes für "Bunter Bohnentopf" vorgestellt und dann um die Varianten, "Rindsgulasch", "Gemüsecurry" und "Cremesuppe" erweitert. Das folgende Rezept für "Grüne Pancakes mit Speck & Chilibutter" ist aus dem Themenkreis "Pancakes & Co", in dem klassische Marmelade-Palatschinken das Grundrezept bilden.



Foto: Vanessa Maas

Weitere Kochideen sind "Lasagne & Co", "Vom Blech weg", "Knödel & Co" und natürlich "Kuchen" für die Naschkatzen in der WG. Die Grundidee ist ein Rührteig aus gleichen Teilen Butter, Zucker, Eiern und Mehl, variiert mit aromatischen Zutaten wie Zitrone, Schokolade oder Obst der Saison.

Foto: Vanessa Maas

Vanessa Maas zeigt die Speisen ohne viel Schnickschnack. Sie sind poppig und modern fotografiert, ohne dem Betrachter das Gefühl zu geben: Das kriege ich nie so hin.

MOB Kitchen

Das WG-Kochbuch

Zusammen kochen, Spaß haben und genießen

Dorling Kindersley Verlag, 2019

144 Seiten, € 17,50

ISBN 978-3-8310-3843-5 Foto: © Pavilion, Text: MOB Kitchen Ltd, Fotografie: Haarala Hamilton, 2018, f. d. dt. Ausgabe: Dorling Kindersley Verlag

Ben Lebus, Gründer der MOB-Kitchen, hat ebenfalls ein Motto für sein "WG-Kochbuch": Rezepte für vier Personen mit kleinem Budget, wenig Zeit und keiner Lust auf großen Abwasch – und als Draufgabe hat er noch die richtige Musik zum Kochen.

Schon als er noch daheim wohnte, kochte er gerne für seine Familie gekocht. Als er später mit seinen besten Freunden in eine WG zog, war er erstaunt, dass diese sein Interesse für frisches, selbstgemachtes Essen nicht teilten, sondern lieber Packerlsuppen aßen.

Er wollte seinen Altersgenossen zeigen, dass selber kochen Spaß macht, nicht lange dauern muss und noch dazu günstiger ist, als Takeaway oder Lieferservice. So startete Lebus einen Blog mit Rezepten, die vier Personen um 10 Euro satt bekommen. Sein nächster Schritt waren Kochvideos, bei denen er auch bereits coole Musik als Begleitung einsetzte. Und zuletzt hat er seine Rezepte auch in ein Buch gepackt – die Musik wir hier mittels Spotify-Code über eine Playlist beigesteuert.

Los geht es mit dem Brunch und einem Rezept für "Superknusprige Süßkartoffelrösti mit pochierten Eiern & Guacamole", dazu singt Mary Clark "Take Me I'm Yours". Und während die "Chorizo-Shakshuka" vor sich hinschmurgelt, lauschen wir "Zombie" von Fela Kuti.

Das Kapitel "Fresh" wartet mit Rezepten für einfache Salate, wie dem "Thai-Salat mit Minutensteak", Suppen und Veggie-Schlemmergerichten wie dem folgenden für die gefüllte Süßkartoffel auf.

Foto: © Pavilion, Text: MOB Kitchen Ltd, Fotografie: Haarala Hamilton, 2018, f. d. dt. Ausgabe: Dorling Kindersley Verlag

Für besonders Eilige gibt es in "Speedy" Ideen, wie in einer halben Stunde das Essen auf dem Teller ist. Und unter "One Pot" werden jene fündig, die nicht gerne abwaschen. Eine Pfanne, ein Topf oder ein Blech ist alles, was für die Zubereitung dieser Gerichte benötigt wird.

Sollte einmal mehr Zeit zum Kochen sein – die "Räucher-Parmigiana" benötigt etwa eineinhalb Stunden bis sie fertig ist und für die "Mordsmäßige MOB-Hähnchen-Pie" hat der Autor eine Stunde veranschlagt.

Foto: © Pavilion, Text: MOB Kitchen Ltd, Fotografie: Haarala Hamilton, 2018, f. d. dt. Ausgabe: Dorling Kindersley Verlag

Das riesige Sandwich mit Zitronengras-Honig-Ingwer-Hähnchen (siehe Rezept oben) sieht mächtig aus und macht sicher vier Leute satt. Zu finden ist es im Kapitel "Fakeaway", gemeinsam mit anderen Rezepten für sogenanntes Fastfood.

Vegetarische und vegane Gerichte sind ebenso mit einem Symbol gekennzeichnet, wie die Klassiker vom MOB-Videokanal. Wer Lust auf Süßes hat wird hier nicht fündig, denn die Rezepte sind ausschließlich pikant. Die Auswahl ist mulitkulti, wie die Küche in Großbritannien, der Heimat des Autors. (Helga Gartner, 29.2.2020)

