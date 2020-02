Nach China haben aktuell vor allem Südkorea, Iran und Italien mit mehreren Ansteckungen zu kämpfen. Am Dienstag wurden nun auch zwei Ansteckungen in Österreich bestätigt? Foto: EPA/DUMITRU DORU

Spätestens jetzt, mit den ersten bestätigten Ansteckungen in Tirol, ist das Coronavirus in ganz Österreich das Gesprächsthema Nummer eins. In unserer gestrigen Folge haben wir allgemein brennende Fragen zum Virus beantwortet. Heute erklärt uns Professor Christoph Steininger, was passiert, wenn man sich selbst mit dem Coronavirus ansteckt, und wie gut Österreich vorbereitet ist. Und wir erfahren, warum die Ausbreitung nur schwer zu verhindern ist und wieso es noch keine Impfung dagegen gibt. Steininger ist Infektiologe und Virologe am AKH Wien. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 25.2.2020)