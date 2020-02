Außerdem: Polizeigewalt in Frankreich, Die Herrschaft der Sonne, Weltjournal USA – Demokraten im Dilemma – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Polizeigewalt in Frankreich – Viel zu brutal oder so hart wie nötig? Die Polizei in Frankreich steht unter Druck: 47.695 Demon strationen allein im Jahr 2019, 2448 Demonstranten und 1797 Polizisten verletzt, elf Tote bei Demounfällen, 12.107 Bürger wurden verhaftet, 2000 von Gerichten verurteilt. Kritiker halten die Vorgehensweise der französischen Polizisten für viel zu brutal. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Amerikas Drohnenkrieger Kampfdrohnen gelten als die Waffen der Zukunft. Mit Kameras ausgestattet, können sie aus mehreren Kilometer Höhe Menschen wochenlang überwachen, ohne dass sie es bemerken. Im Zentrum des Films stehen drei Kriegsveteranen der US Air Force, die selbst am Drohnenkrieg beteiligt waren. Ihre Mitschuld an der Tötung Unbekannter und möglicherweise Unschuldiger lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Bis 21.40, 3sat

20.15 SITTENBILD

Tagebuch einer Kammerzofe (BEL/F 2014, Benoît Jacquot) Célestine (Léa Seydoux) ist Kammerzofe und hat schon oft ihren Arbeitgeber gewechselt. An ihrer neuen Stelle in einem bürgerlichen Hause in der Normandie sieht sie sich schon bald mit Unmoral und Unsittlichkeit der bourgeoisen Familie konfrontiert. Nach dem Roman von Octave Mirbeau. Bis 21.45, Arte

Foto: Carole Bethuel

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Herrschaft der Sonne Eine Kraft herrscht über die Inseln Südostasiens wie keine andere. Sie bringt Schlangen zum Fliegen und Affen zum Singen, sie lässt manche Bäume in den Himmel wachsen und macht andere zu Killern. Die Rede ist von der tropischen Sonne. Bis 21.15, Servus TV

21.45 KRIMIREIHE

Dunkelstadt Start der sechsteiligen ZDF-neo-Produktion: Doro Decker (Alina Lev shin) wollte in die Fußstapfen ihres Vaters treten, der Polizist war. Daraus wurde nichts, jetzt ist sie Privatdetektivin, die mit allerhand Problemen zu kämpfen hat. Bis 22.30, ZDF neo

Foto: ZDf neo

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: USA – Demokraten im Dilemma Vor den heurigen Präsidentschaftswahlen in den USA sind die Herausforderer von Donald Trump in einem veritablen Dilemma. Bis jetzt ist völlig unklar, mit welchem Kandidaten die Demokraten gegen den umstrittenen Präsidenten ins Rennen gehen werden. Die USA-Korrespondenten David Kriegleder und Christophe Kohl haben sich in Iowa, New Hampshire, South Carolina und Kalifornien umgehört. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Abstieg – Der amerikanische Albtraum Die USA erleben wirtschaftlich den längsten Aufschwung der letzten Jahrzehnte, die Konjunktur ist auf einem Erfolgshoch. Doch während die US-Wirtschaft weiter Fahrt aufnimmt, geht es vielen Amerikanern schlechter als vor der Wirtschaftskrise. Die Mittelschicht ist ärmer als je zuvor. Bis 23.50, ORF 2