Die Polizei, zu sehen ein Bild eines Einsatzes in der Steiermark, ermittelt in Zusammenhang mit dem Tod einer jungen Frau im Waldviertel. Foto: APA/Erwin Scheriau

In der Waldviertler Stadtgemeinde Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist am Dienstag eine junge Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte einen Online-Bericht von "oe24". Die weibliche Leiche war in einer Wohnung entdeckt worden.

Die Ursache des Todes der Frau stand vorerst nicht fest. Die Leiche der jungen Frau soll laut Polizei schon länger in der Wohnung in Heidenreichstein gelegen sein. Medien berichteten von etwa zwei Wochen. Die Ermittlungen in dem Fall wurden noch am Dienstag vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. (APA, 25.2.2020)