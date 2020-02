Am Montag waren bei der siebenten Episode um 21.05 Uhr nur mehr 215.000 dabei, in der Folge danach 191.000

Zeynep Buyrac (Mira) und Ursula Strauss (Michelle Sendracek) in "Wischen ist Macht". Foto: orf

Wien – Nach dem guten Start der neuen ORF-1-Comedy Wischen ist Macht rasseln die Zuseherzahlen immer weiter in den Keller. Sahen zum Auftakt am 27. Jänner noch 622.000 Seher Ursula Strauss und ihrer Chaostruppe beim Putzen zu, so waren es am Montag, 24. Februar, bei der siebenten Episode um 21.05 Uhr nur mehr 215.000 bzw. 191.000 bei der Folge danach.

Zuvor kamen die sechs ausgestrahlten Folgen im Schnitt auf immerhin 396.000 Zuseher. Vorerst sind 18 Episoden geplant. Ob es eine zweite Staffel gibt, dürfte von den weiteren Quoten abhängen. (red, 25.2.2020)