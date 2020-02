Los Angeles – Tränen überströmten Michael Jordans Gesicht, die Basketball-Ikone presste die Lippen zusammen, seine Stimme zitterte. Der 57-Jährige stand in der Mitte des Staples Centers von Los Angeles und sprach über seinen "kleinen Bruder", über Kobe Bryant. 20.000 Menschen in der Arena, darunter viele Prominente aus Sport- und Showbusiness, hielten tief bewegt inne.

Michael Jordan kämpfte mit den Tränen. Foto: Reuters/Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

"Mit Kobe Bryant ist ein Teil von mir gestorben", sagte Jordan, der die Passion seines Freundes rühmte. Den Antrieb Bryants, besser zu werden. Als Basketballer, als Mensch: "Seit ich ihn kannte, wollte ich der beste große Bruder sein, der ich sein konnte."

Emotionale Momente

Jordans traurige, gefühlvolle und immer wieder auch mit heiteren Momenten versehene Rede war nach den bewegenden Worten von Bryants Witwe einer der eindrücklichsten Momente der Trauerfeier für Bryant und seine Tochter Gianna. Am 26. Januar waren beide mit sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

Vanessa Bryant: "Kobe war der MVP unter den Vätern." Foto: Reuters/ Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

"Kobe war der MVP unter den Vätern", sagte Vanessa Bryant. Sie werde ihre Töchter immer daran erinnern, was für ein toller Ehemann und Vater ihr Kobe war. Ihr breche es das Herz, ohne Gianna weiterleben zu müssen: "Es ist ein Verlust, den ich immer noch nicht verstehe. Babe, pass auf Gigi auf! Ruht in Frieden und habt Spaß im Himmel."

NBC News

Neben Vanessa Bryant waren 33.643 Rosen drapiert worden – eine Blume für jeden Punkt, den ihr Mann in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga erzielt hat. Beyonce Knowles und Alicia Keys spielten bei der Zeremonie Lieblingslieder des Verstorbenen. Auch Magic Johnson und Shaquille O'Neal hielten Reden, von Jennifer Lopez bis Rekordolympiasieger Michael Phelps war das ganze Spektrum an Stars vertreten.

Auftritt von Alicia Keys. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Gedenkfeier just am 24. Februar

Der Termin für das große Gedenken "A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant" war nicht zufällig auf den 24. Februar gelegt worden. Bryant, der 41 Jahre alt wurde, streifte viele Jahre die Rückennummer 24 über. Seine als großes Talent geltende Tochter Gianna spielte mit der Nummer 2. Beide waren bereits im engsten Kreis am 7. Februar beigesetzt worden.

Großer Andrang bei der Gedenkfeier in Los Angeles. Foto: Reuters/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Die Teilnehmer des rund zweieinhalbstündigen Festakts im Staples Center, in dem Bryant in seinen 20 NBA-Jahren von 1996 bis 2016 fünf Titel gefeiert hatte, verließen die Arena nachdrücklich bewegt. Die Karten hatten regulär bis zu 224 Dollar gekostet, viele Menschen mehr wären gerne dabei gewesen, um Abschied von Kobe und seiner Tochter zu nehmen.

Jordan betonte, er werde Bryant nie vergessen, mit dem er "über das Geschäft, über die Familie, über alles" sprechen konnte: "Ruhe in Frieden, kleiner Bruder." (sid, 25.2.2020)