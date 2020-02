In Bahnhöfen verbringen Reisende weniger Minuten als auf Airports. Das haben Zürcher Wissenschafter festgestellt. Online-Portale unterschätzen den Zeitaufwand von Flugreisen

Vergleicht man Flug- und Bahnreisen auf Basis der realen Reisezeit von Tür zu Tür, schneiden Flugreisen nicht so gut ab wie es Reiseauskunftsportale darstellen. Foto: imago images/Action Pictures

Zürich – Eigentlich wollen viele ja weniger fliegen, um das Klima zu schonen. Vom Umsatteln auf den Zug schrecken aber neben oft höheren Preisen auch die längere Reisedauer ab. Allerdings verzerren Reiseauskunftsportale systematisch das Bild, berichtet die ZHAW.

Vergleicht man Flug- und Bahnreisen auf Basis der realen Reisezeit von Tür zu Tür, schneiden Flugreisen nicht so gut ab wie es Reiseauskunftsportale darstellen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie unter Leitung von Thomas Sauter-Servaes von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Das Forschungsteam erfasste mithilfe von freiwilligen Studienteilnehmenden und einer App die Tür-zu-Tür-Reisezeit von insgesamt 312 Reisen, darunter 74 Flug- und 238 Bahnreisen, wie die ZHAW am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis bestätigt, was sich manch Reisender wohl auch selbst überlegt: Insbesondere bei Flugreisen fällt jede Menge Pufferzeit an, die von Reiseauskunftsportalen nicht mitberechnet wird.

Vergleich von Tür-zu-Tür-Zeiten

Durchschnittlich hielten sich die Studienteilnehmenden knapp 118 Minuten vor dem Abflug am Flughafen auf und brauchten nach der Landung im Schnitt 39 Minuten, um den Ankunftsflughafen zu verlassen oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Ein fast identisches Bild zeichnet sich auch bei kürzeren Flugreisen unter drei Stunden und unter eineinhalb Stunden Flugdauer.

In Bahnhöfen sah es hingegen deutlich anders aus: Hier verbrachten die Reisenden nur rund 20 Minuten vor der Abfahrt und nach der Ankunft durchschnittlich zwölf Minuten.

Weiterhin prüften die Forschenden sieben Reiseauskunftsportale. Nur zwei davon bieten gegenwärtig überhaupt einen Vergleich von Tür-zu-Tür-Reisezeiten an, hielt die ZHAW fest. Das eine dieser beiden Portale geht zwar von halbwegs realistischen Pufferzeiten bei Flugreisen aus, das andere unterschätzt allerdings bei kürzeren Flügen systematisch die benötigte Zeit am Flughafen vor und nach dem Flug.

Die kurzen Aufenthaltsdauern von nur 60 Minuten vor und zehn Minuten nach dem Flug seien nicht nur an internationalen Drehkreuzen, sondern auch an kleineren Hubs realitätsfremd, wurde Sauter-Servaes in der Mitteilung zitiert. Bei längeren, internationalen Flügen ging das Auskunftsportal aber von realistischeren Aufenthaltszeiten aus. (APA, sda, 26.2.2020)