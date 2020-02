Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse auch ein "Recht auf selbstbestimmtes Sterben", so das Argument des deutschen Verfassungsgerichts. Foto: APA/AFP/PASCAL LACHENAUD

Geschäftsmäßige Sterbehilfe darf in Deutschland nicht weiter verboten werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch entschieden. Der in Deutschland seit 2015 gültige Paragraf 217 des Strafgesetzbuches stellte die "geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung" bisher unter Strafe. Der Paragraf bezog sich dabei auf Vereine, Organisationen und Ärzte. Aktive Sterbehilfe – also die Tötung auf Verlangen, zum Beispiel durch eine Spritze – ist und bleibt aber auch in Deutschland verboten. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen, begründen die Karlsruher Richter nun den aktuellen Entschluss. User "gössagott" begrüßt diese Entscheidung:

Doch auch wenn in Österreich immer wieder über die Thematik debattiert wird, sieht die Gesetzeslage aktuell noch strenger aus als in Deutschland. Selbstbestimmt in den Tod zu gehen, medizinisch assistiert und legal, das ist in Österreich nicht möglich – im Unterschied zur passiven Sterbehilfe, bei der auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Mit einer Patientenverfügung kann man für den Ernstfall entsprechende Vorkehrungen treffen. Userin "Bridget Brown" äußert sich zur aktuellen Entscheidung in Deutschland:

Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen weiteren europäischen Ländern sieht die Gesetzeslage liberaler aus als in Österreich. In der Schweiz ist es unter bestimmten Bedingungen legal, sich selbst das Leben zu nehmen. In den Niederlanden ist aktive Sterbehilfe mit strengen Auflagen seit 2002 erlaubt. Belgien und Luxemburg zogen nach. Auch aktive Sterbehilfe für psychisch kranke Patienten ist in Belgien gesetzlich erlaubt. User "Mister Speaker" gibt zu bedenken:

Wie sollte die Gesetzeslage Ihrer Meinung nach in Österreich aussehen?

Begrüßen Sie die aktuelle Entscheidung in Deutschland? Welche Gründe gibt es, die für die strengeren Gesetze in Österreich sprechen? Und welche dagegen? (mawa, 26.2.2020)